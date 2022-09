Flick vsadil na osvedčené mená, nominoval aj mladíka Bellu-Kotchapa

Nominácia Nemecka na zápasy Ligy národov proti Maďarsku a Anglicku:



Brankári: Manuel Neuer (Bayern Mníchov), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)



Obrancovia: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Robin Gosens (Inter Miláno), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Lipsko), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (obaja Borussia Dortmund)



Stredopoliari: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich (obaja Bayern Mníchov), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (Wolfsburg)



Útočníci: Timo Werner (RB Lipsko), Kai Havertz (FC Chelsea), Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala (všetci Bayern Mníchov)





Mníchov 15. septembra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Hansi Flick oznámil vo štvrtok 24-člennú nomináciu na nadchádzajúce zápasy Ligy národov proti Maďarsku a Anglicku. Prvú pozvánku dostal obranca Armel Bella-Kotchap zo Southamptonu. Okrem dvadsaťročného futbalistu figurujú v kádri ďalší traja hráči, ktorí vynechali júnové zápasy LN - brankár Marc-André ter Stegen a obrancovia Matthias Ginter a Robin Gosens. Informovala agentúra DPA." vysvetlil Flick dôvod pozvania vysokého obrancu, ktorý prestúpil z Bochumu do Anglicka v júni. Tréner zároveň zdôraznil, že hráči, ktorí neboli teraz povolaní, by sa nemali vzdávať nádeje na tohtoročné MS v Katare. Flick môže vziať 26 futbalistov a šancu majú podľa neho aj Mario Götze či Mats Hummels.Nemci privítajú v Lige národov 23. septembra Maďarsko a o tri dni nato sa predstavia na pôde Angličanov. V tabuľke im so šiestimi bodmi patrí priebežné druhé miesto.