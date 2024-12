Flick vynechá dva zápasy La Ligy po sobotnom vylúčení

Barcelona 11. decembra (TASR) - Futbalistom Barcelony bude v najbližších dvoch zápasoch španielskej La Ligy chýbať tréner Hansi Flick. Nemecký kouč dostal podľa agentúry DPA dvojzápasový dištanc po obdržaní červenej karty v sobotnom stretnutí s Betisom Sevilla (2:2).



Flick videl červenú kartu za protesty pri odpískaní pokutového kopu pre Betis. "Nikomu som nič poriadne nepovedal, bola to reakcia pre mňa samého. Som sklamaný z môjho vylúčenia, pretože to sa mi to ešte nikdy nestalo," uviedol po zápase. Vedenie FC Barcelona jeho dištanc oficiálne nepotvrdilo, ale podľa medializovaných informácií je o Flickovom treste rozhodnuté a klub sa plánuje voči nemu odvolať.