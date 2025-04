Flicka nahneval kalendár zápasov, chce o tom hovoriť s vedením ligy

Barcelona 18. apríla (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick vyjadril nespokojnosť so zmenou v kalendári španielskej La Ligy. V tejto súvislosti požiadal o stretnutie so zástupcami vedenia súťaže. Podľa jeho slov liga neberie dostatočný ohľad na zdravie a regeneráciu hráčov.



Katalánci odohrajú ligový zápas na ihrisku Realu Valladolid v sobotu 3. mája o 21.00 hod, pričom pôvodne mali hrať v nedeľu 4. mája popoludní. Posunutý termín však „blaugranas“ ponecháva menej ako trojdňový oddych pred odvetným semifinálovým duelom Ligy majstrov na pôde Interu Miláno, ktorý je na programe 6. mája.



„Chcem vidieť človeka, ktorý je za tento krok zodpovedný. Pre mňa je to zlý vtip. Je to celé neuveriteľné, nemáme čas na oddych. Tí, ktorí to naplánovali, nemajú ani poňatia aké to v skutočnosti je. Chcem s nimi o tom hovoriť. Nič podobné som ešte nezažil. V každej inej lige chránia svoje kluby hrajúce v Lige majstrov, obzvlášť ak sú v semifinále. Jedine tu ich nechajú hrať bez ohľadu na termíny,“ vyjadril svoje rozhorčenie Flick podľa agentúry AFP.