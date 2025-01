Flicka neteší možný odchod Olma: Nie som z toho nadšený

Barcelona 3. januára (TASR) - Trénera futbalistov Barcelony Hansiho Flicka neteší predstava, že by pre zlú finančnú situáciu klubu stratil stredopoliara Daniho Olma. Podľa vlastných slov stále dúfa v pozitívne vyriešenie situácie.



Katalánsky veľkoklub v utorok požiadal Španielsku kráľovskú futbalovú federáciu (RFEF) o udelenie novej hráčskej licencie španielskemu reprezentantovi. Jeho pôvodná mu totiž vypršala 31. decembra 2024 a Barcelona vyčerpala všetky právne možnosti na jej predĺženie.



"Ak mám byť úprimný, nie som zo situácie nadšený. Hráči taktiež nie. Ale je to tak, ako to je a my to musíme akceptovať. Sme profesionáli, musíme hrať futbal. Dôveru v klub samozrejme mám, vždy sa na veci snažím pozerať pozitívne, ale musíme počkať na rozhodnutie. Mojou úlohou je pripraviť mužstvo najlepšie, ako viem. Pred Vianocami som bol v kontakte s prezidentom, aj dnes som s ním hovoril," povedal nemecký kormidelník.



"Blaugranas" podpísali Olma v lete za približne 60 miliónov eur a podľa agentúry AFP jeho zmluva obsahuje klauzulu umožňujúcu hráčovo uvoľnenie, ak nebude zaregistrovaný. Prísne finančné pravidlá La Ligy však obmedzujú výdavky zadlženej Barcelony, tá mohla Olma pôvodne registrovať až po augustovom zranení obrancu Andreasa Christensena. V podobnej situácii sa nachádza i útočník Pau Victor.



Vedenie La Ligy v utorok uviedlo, že Barcelona nepredložila žiadnu alternatívu spĺňajúcu pravidlá o ligových výdavkoch, ktoré by jej umožnili registrovať hráčov.



Dvadsaťšesťročný Olmo bol kľúčovou oporou reprezentácie pri zisku titulu na ME 2024 v Nemecku. Od svojho príchodu z Lipska odohral 11 ligových zápasov s bilanciou piatich gólov.