Flicka potešila defenzíva tímu, Bayern túži po šiestej trofeji

Rajján 9. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov túžia zopakovať husársky kúsok FC Barcelona z roku 2009, keď španielsky klub zatiaľ ako jediný v histórii získal šesť trofejí v priebehu jednej sezóny. Bavorský gigant sa k nemu pridá v prípade zvládnutia štvrtkového finále MS klubov FIFA proti mexickému Tigres UANL Monterrey, do ktorého postúpil po pondelkovom triumfe 2:0 nad Al-Ahly Káhira.



Víťazstvo Bayernu nad egyptským zástupcom režíroval poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý strelil oba góly. "Bol to dobrý zápas a už sa tešíme na finále. Sme pripravení, chceme získať šiestu trofej v jednej sezóne. Verím, že predvedieme ešte lepší výkon ako dnes," povedal podľa AFP Lewandowski, ktorý zaznamenal v prebiehajúcom ročníku za klub už 29 gólov v 27 dueloch. Bayern môže pridať ďalšiu k piatim trofejám z roku 2020, keď vyhral Bundesligu, Nemecký pohár, Ligu majstrov, nemecký Superpohár i Superpohár UEFA. Bayern zabojuje o druhý triumf na MS klubov, prvýkrát získal trofej v roku 2013. Tigres sa vo finále predstaví ako prvý tím zo zóny Severnej a Strednej Ameriky (CONCACAF). V súboji o tretiu priečku nastúpia Al-Ahly a brazílsky Palmeiras.



Presun výpravy Bayernu do dejiska MS klubov FIFA v Katare skomplikovali problémy pri odlete z Berlína. Pôvodný odlet hodinu pred sobotnou polnocou sa posunul o viac ako sedem hodín, na výkone hráčov však táto nepríjemnosť nezanechala stopy. Favorit mal 65-percentné držanie lopty a z 23 strelecký pokusov mu stačilo premeniť dva na postup do finále. "Úvodných 15 minút sme trošku hľadali rytmus. Naštartoval nás prvý gól, po ňom sme už na ihrisku dominovali. Som spokojný s výkonom mužstva, obzvlášť ma potešila defenzívna činnosť, ktorá sa každým zápasom zlepšuje. Verím, že finále zvládneme k našej spokojnosti a privezieme domov ďalšiu cennú trofej," vyhlásil tréner Bayernu Hansi Flick.



Al-Ahly ukončilo sériu 32 súťažných zápasov bez prehry, proti veľkému favoritovi však africký zástupca obstál so cťou. "Na vlastnej koži sme pocítili silu najlepšieho tímu na svete. Hráči Bayernu boli vo všetkých činnostiach lepší, rýchlejší. Nemali sme čas na pokojnú rozohrávku, okamžite nás napádali. V druhom polčase sme sa snažili niečo vymyslieť smerom dopredu, ale nemali sme šancu. Bola to pre našich hráčov veľmi dobrá skúsenosť. Vydali zo seba maximum a nemusia byť vôbec smutní," konštatoval tréner Al-Ahly Pitso Mosimane.