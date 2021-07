Flora Tallinn, Lincoln Red Imps a Malmö postúpili do 2. predkola

sumáre - 2. zápasy 1. predkola LM:



Šeriff Tiraspoľ - Teuta Durres 1:0 (1:0)



Gól: 6. Traore



/prvý zápas 4:0, do 2. predkola postúpil Šeriff Tiraspoľ/





Hibernians FC - Flora Tallinn 0:3 (0:2)



Góly: 25. Zenjov, 33. Sappinen, 87. Reinkort



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpila Flora Tallinn/







Lincoln Red Imps - Fola Esch 5:0 (2:0)



Góly: 19. a 73. De Barr, 39. a 68. Walker (druhý z 11 m), 58. Ronan, ČK: 65. Hym (Fola Esch)



/prvý zápas 2:2, do 2. predkola postúpil Lincoln Red Imps/







Riga FC - Malmö FF 1:1 (0:1)



Góly: 57. Paurevič - 33. Colak



/prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Malmö FF/



Bratislava 13. júla (TASR) - Futbalisti Flory Tallinn bez väčších problémov postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. Hráči estónskeho šampióna triumfovali v utorkovej odvete 1. predkola na ihrisku Hibernians FC 3:0, predtým doma zdolali maltského súpera 2:0.V 2. predkola čaká Floru lepší z dvojice Bodo Glimt - Legia Varšava. Prvé zápasy tejto fázy sú na programe 20./21. júla, odvety o týždeň neskôr.