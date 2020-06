Florbalista Čonka-Skyba absolvoval odloženú operáciu ramena

Košice 28. júna (TASR) - Slovenský florbalový reprezentant Filip Čonka-Skyba absolvoval operáciu problémového ramena. Po úspešnom zákroku ho v ďalších týždňoch čaká rehabilitácia, po troch mesiacoch by mohol začať so silovým tréningom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu florbalu (SZFB).



Dvadsaťtriročný útočník mal pôvodne podstúpiť chirurgický zákrok v závere marca, no museli ho odložiť pre pandémiu koronavírusu. "Bol som pripravený a natešený, že rok problémov s ramenom sa skončí 29. marca, lenže koronavírus sa začal šíriť aj v Európe a začal som mať zlé predtuchy, že v nemocnici zavedú opatrenia, ktoré nedovolia operovať ma. Tak sa aj stalo a nezostávalo mi nič iné len čakať. Som netrpezlivý človek a teda som to znášal o to horšie," uviedol Čonka-Skyba pre spravodajstvo SZFB.



V náročných časoch útočníkovi ATU Košice pomohol hráč konkurenčného Florka Jakub Blaško, ktorý pracuje ako lekár práve v košickej nemocnici a napokon bol aj pri samotnom zákroku. "Priebežne mi podával aktuálne informácie a veľmi mi s tým všetkým pomohol, za čo som mu vďačný," povedal Čonka-Skyba a pokračoval: "Operácia prebehla bez komplikácií. Okrem nálezu z magnetickej rezonancie mi odstránili aj ten funkčný problém, ktorý to zrejme celé začal." Prvé rehabilitácie ho čakajú o tri týždne: "Potom po troch mesiacoch by som mal začať aj so silovým tréningom. Popri koronapauze som mal čas na množstvo aktivít, ktoré nebolo možné predtým stíhať a aj vďaka tomu som si uvedomil, že florbal zbožňujem najviac. Celé to hodnotím pozitívne a teším sa na moment, keď začnem opäť trénovať."