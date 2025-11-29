< sekcia Šport
Florbal: Lido takmer padlo s Florkom, Detva zaskočila žilinské kobylky
Bratislavskí Snipers pokorili v metropole Východu aj druhý košický tím.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) – Florbalová Extraliga mužov má za sebou presnú polovicu základnej časti. Hráči ŠK Lido zažili drámu, v ktorej hrozilo, že prídu o nezdolanosť s košickým Florkom. Napokon v hodine dvanástej vyrovnali a v predĺžení rozhodli o svojom víťazstve 8:7. Na čelo tabuľky sa o skóre dostal 1. FBC Trenčín, ktorý si poradil s VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 12:4.
Extraliga mužov – 11. kolo:
sobota 29. novembra
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FK Florko Košice 8:7 pp (2:4, 1:2, 4:1 - 1:0)
Góly: 12. Nehila (Nôta), 14. Nôta (Vrábel), 25. Kušnárik (Kopecký), 48. Steller (Vrábel), 52. Nehila (Nôta), 55. Šablica (Nehila), 59. Nôta (Nehila), 62. Vico (Steller) – 4. Kátlovský, 4. Stano (Hutka), 10. Pelegrin (Kátlovský), 15. Králik (Kátlovský), 28. Macinský (Čekan), 40. Hutka (Stano), 51. Pelegrin (Blaško)
1. FBC Trenčín – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 12:4 (6:2, 2:1, 4:1)
Góly: 3. Kvasnica (Korhonen), 4. Ondračka (Vrábeľ), 5. Ochránek (Kvasnica), 5. Hatala (Rendl), 9. Baránek (Rantala), 19. Kvasnica (Korhonen), 30. Ondračka (Košinár), 39. Hatala, 44. Habánek (Kvasnica), 47. Rendl (Hatala), 52. Halas (Košinár), 57. Ondračka
FaBK ATU Košice – Snipers Bratislava 7:8 (3:4, 3:3, 1:1)
Góly: 1. Kerekeš (Navrátil), 6. Bezeg (Pazsiczký), 18. Kubík (Bezeg), 26. Kubík (Bezeg), Kubík (Olekšák), 29. Navrátil (Kerekeš), 47. Pazsiczký (Bezeg) – 9. Rak (Vránek), 14. Nyitray (Filípek), 17. Jáger (Vránek), 20. Ondruška (Pacek), 32. Ponomarenko (Filípek), 38. Sokirka (Vránek), 46. Vránek (Pacek)
FBK Nižná – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 7:6 (2:1, 4:2, 1:3)
Góly: 2. Reguly (Laštík), 13. Laštík (Reguly), 35. Latka (Laštík), 36. Turvoň (Reguly), 38. Bujaki (vlastný), 39. Záhora (Šimurdiak), 42. Santer (Kuboš) – 3. Poliak (Dluhoš), 25. Lazor (Ujhelyi), 38. Lazor (Lauko), 44. Lazor, 45. Szombath (Lazor), 48. Hurajt (Poliak)
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – DTF team Detva Joxers 6:5 sn (2:2, 0:2, 3:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Jančo (Matejička), 16. Sabol (Škvarna), 46. Miške, 49. Sabol (Miške), 59. Šuška (Korček), 65. Miške – 13. Strelec (Kulich), 16. Stehlík (Lehocký), 26. Patráš (Lehocký), 34. Dutka (Kucej), 44. Masár (Strelec)
