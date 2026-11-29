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Florbal: Majstri aj lídri súťaže sa poriadne zapotili
Súboj dospel do predĺženia a v ňom o víťazstve 8:7 rozhodli Žilinčania.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) – Florbalová Extraliga mužov má za sebou súboje 11. kola, čiže základná časť súťaže dospela do svojej polovice. Lídri súťaže z tímu Oxdog Snipers sa v Trenčíne s miestnym AS poriadne na tri body nadreli, no napokon to zvládli a vyhrali tesne 8:7. Úradujúci majstri a druhý tím aktuálnej tabuľky 1. FBC Trenčín doma tiež nemali jednoduchý duel proti bratislavskému Hurikánu, ktorý zdolali 9:7.
V dueli medzi nováčikom súťaže Sabinovom a Tsunami Záhorská Bystrica sa prekvapujúco zrodilo víťazstvo Sabinova, no tento zápas bol výnimočný predovšetkým charitatívnym súbojom, ktorý klub pravidelne a dlhodobo organizuje v spolupráci so združením Florbal rodinám. Ďalší „nervák“ sa odohral v dohrávanom stretnutí domácich žilinských „kobyliek“ a košickým ATU. Súboj dospel do predĺženia a v ňom o víťazstve 8:7 rozhodli Žilinčania.
Extraliga mužov – 11. kolo
sobota 28. novembra:
1. FBC Trenčín – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 9:7 (4:4, 4:1, 1:2)
Góly: 8. Tielinen Nikke (Ochránek Michal), 9. Bútora Martin (Košinár Filip), 9. Machara Matúš (Kvasnica Tomáš), 16. Baránek Daniel (Košinár Filip), 23. Panák Tomáš, 25. Tielinen Nikke
(Ochránek Michal), 28. Rendl Andrej (Hatala Šimon), 30. Robota Maroš (Hatala Šimon), 45. Robota Maroš (Rendl Andrej) – 13. Žatko Richard (Harbut Peter), 13. Lacko Ján (Paracka Patrik), 14. Lazor Alex (Baksay Jakub), 18. Šiša Damian (Franek Michal), 33. Baksay Jakub (Lazor Alex), 41. Šiša Damian (Fabian Alex), 42. Lazor Alex (Baksay Jakub)
FBK Nižná – FK Florko Košice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 4. Laštík Lukáš (Latka Martin), 38. Santer Martin (Latka Jakub), 46. Reguly Tomáš (Laštík Lukáš), 60. Latka Martin (Santer Martin) – 3. Králik Viktor (Kátlovský Martin), 42. Kopčák Tomáš (Skuban Bruno)
FBC Predator Sabinov – Tsunami Záhorská Bystrica 8:5 (5:0, 1:3, 2:2)
Góly: 3. Kandráč Kamil, 8. Grich Jakub, 11. Bačišin Michal (Grich Jakub), 19. Grich Jakub (Čekan Juraj), 20. Grich Jakub (Bačišin Michal), 29. Grich Jakub (Hrabčák Peter), 58. Grich Jakub (Hrabčák Peter), 60. Bačišin Michal – 23. Kovaľ Maroš (Banga Peter), 27. Kovaľ Maroš (Chochol Oliver), 36. Jurica Tomáš (Banga Peter), 53. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 60. Banga Peter (Kovaľ Maroš)
ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov – DTF team Detva Joxers 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Góly: 7. Nôta Lukáš (Kušnárik Martin), 10. Nehila Peter (Lelák Richard), 21. Nôta Lukáš (Nehila Peter), 40. Nehila Peter (Valent Matej), 48. Šablica Matúš (Gažík Ondrej), 51. Nôta Lukáš (Lelák Richard), 57. Valent Matej (Nôta Lukáš), 58. Masár Peter (vlastný) – 26. Masár Peter, 56. Strelec Andrej (Kucej Jaroslav)
FBK AS Trenčín – Oxdog Snipers Bratislava 7:8 (2:0, 1:6, 4:2)
Góly: 4. Klčo Oliver (Dávidek Samuel), 7. Bagín Jonáš (Oriešek Marek), 25. Vojtek Erik (Daranský Michal), 48. Ondrášik Šimon (Oravec Šimon), 55. Vojtek Erik (Bednár Peter), 57. Daranský Michal (Bednár Peter), 58. Oravec Šimon – 23. Šifra Michal (Sedliak Matej), 28. Bachurin Vladyslav (Sokirka Maroš), 29. Marioth Matej (Nyitray Samuel), 33. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 36. Šifra Michal (Pacek Marek), 39. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 44. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 46. Pápay Alex (Pacek Marek)
nedeľa 29. novembra:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FaBK ATU Košice 8:7 pp (3:2, 3:3, 1:2, 1:0)
Góly: 5. Miške Michal (Matejička Jakub), 5. Koščo Marek, 15. Koščo Marek (Korček Michal), 21. Pokorný Matej (Koščo Marek), 26. Cvacho Richard (Miške Michal), 38. Jančo Samuel (Miške Michal), 55. Jančo Michal (Jančo Samuel), 63. Miške Michal – 1. Fedorčák Nicolas (Olekšák Oliver), 20. Fedorčák Nicolas (Bezeg Tomáš), 21. Šima Marko (Fedorčák Nicolas), 26. Bezeg Peter (Guľaš Martin), 27. Bezeg Peter, 56. Šuška Ján (vlastný), 58. Fedorčák Nicolas (Olekšák Oliver)
V dueli medzi nováčikom súťaže Sabinovom a Tsunami Záhorská Bystrica sa prekvapujúco zrodilo víťazstvo Sabinova, no tento zápas bol výnimočný predovšetkým charitatívnym súbojom, ktorý klub pravidelne a dlhodobo organizuje v spolupráci so združením Florbal rodinám. Ďalší „nervák“ sa odohral v dohrávanom stretnutí domácich žilinských „kobyliek“ a košickým ATU. Súboj dospel do predĺženia a v ňom o víťazstve 8:7 rozhodli Žilinčania.
Extraliga mužov – 11. kolo
sobota 28. novembra:
1. FBC Trenčín – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 9:7 (4:4, 4:1, 1:2)
Góly: 8. Tielinen Nikke (Ochránek Michal), 9. Bútora Martin (Košinár Filip), 9. Machara Matúš (Kvasnica Tomáš), 16. Baránek Daniel (Košinár Filip), 23. Panák Tomáš, 25. Tielinen Nikke
(Ochránek Michal), 28. Rendl Andrej (Hatala Šimon), 30. Robota Maroš (Hatala Šimon), 45. Robota Maroš (Rendl Andrej) – 13. Žatko Richard (Harbut Peter), 13. Lacko Ján (Paracka Patrik), 14. Lazor Alex (Baksay Jakub), 18. Šiša Damian (Franek Michal), 33. Baksay Jakub (Lazor Alex), 41. Šiša Damian (Fabian Alex), 42. Lazor Alex (Baksay Jakub)
FBK Nižná – FK Florko Košice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 4. Laštík Lukáš (Latka Martin), 38. Santer Martin (Latka Jakub), 46. Reguly Tomáš (Laštík Lukáš), 60. Latka Martin (Santer Martin) – 3. Králik Viktor (Kátlovský Martin), 42. Kopčák Tomáš (Skuban Bruno)
FBC Predator Sabinov – Tsunami Záhorská Bystrica 8:5 (5:0, 1:3, 2:2)
Góly: 3. Kandráč Kamil, 8. Grich Jakub, 11. Bačišin Michal (Grich Jakub), 19. Grich Jakub (Čekan Juraj), 20. Grich Jakub (Bačišin Michal), 29. Grich Jakub (Hrabčák Peter), 58. Grich Jakub (Hrabčák Peter), 60. Bačišin Michal – 23. Kovaľ Maroš (Banga Peter), 27. Kovaľ Maroš (Chochol Oliver), 36. Jurica Tomáš (Banga Peter), 53. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 60. Banga Peter (Kovaľ Maroš)
ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov – DTF team Detva Joxers 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Góly: 7. Nôta Lukáš (Kušnárik Martin), 10. Nehila Peter (Lelák Richard), 21. Nôta Lukáš (Nehila Peter), 40. Nehila Peter (Valent Matej), 48. Šablica Matúš (Gažík Ondrej), 51. Nôta Lukáš (Lelák Richard), 57. Valent Matej (Nôta Lukáš), 58. Masár Peter (vlastný) – 26. Masár Peter, 56. Strelec Andrej (Kucej Jaroslav)
FBK AS Trenčín – Oxdog Snipers Bratislava 7:8 (2:0, 1:6, 4:2)
Góly: 4. Klčo Oliver (Dávidek Samuel), 7. Bagín Jonáš (Oriešek Marek), 25. Vojtek Erik (Daranský Michal), 48. Ondrášik Šimon (Oravec Šimon), 55. Vojtek Erik (Bednár Peter), 57. Daranský Michal (Bednár Peter), 58. Oravec Šimon – 23. Šifra Michal (Sedliak Matej), 28. Bachurin Vladyslav (Sokirka Maroš), 29. Marioth Matej (Nyitray Samuel), 33. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 36. Šifra Michal (Pacek Marek), 39. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 44. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 46. Pápay Alex (Pacek Marek)
nedeľa 29. novembra:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FaBK ATU Košice 8:7 pp (3:2, 3:3, 1:2, 1:0)
Góly: 5. Miške Michal (Matejička Jakub), 5. Koščo Marek, 15. Koščo Marek (Korček Michal), 21. Pokorný Matej (Koščo Marek), 26. Cvacho Richard (Miške Michal), 38. Jančo Samuel (Miške Michal), 55. Jančo Michal (Jančo Samuel), 63. Miške Michal – 1. Fedorčák Nicolas (Olekšák Oliver), 20. Fedorčák Nicolas (Bezeg Tomáš), 21. Šima Marko (Fedorčák Nicolas), 26. Bezeg Peter (Guľaš Martin), 27. Bezeg Peter, 56. Šuška Ján (vlastný), 58. Fedorčák Nicolas (Olekšák Oliver)