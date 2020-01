Florbalisti v Poprade s postupovým cieľom, kľúčovým duel s Nórskom

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenskí florbalisti sa od štvrtka do nedele predstavia na kvalifikačnom turnaji v Poprade, na ktorom sa budú snažiť vybojovať postup na decembrové MS v Helsinkách (4.-12.12.). Nový tréner reprezentácie Radomír Mrázek chce okrem výsledkov popracovať aj na hernom prejave mužstva.



"Nič iné ako postup neberieme, to je pre nás povinnosť, o tom sa netreba ani rozprávať. Nechcem však zaťažovať chlapcov informáciami o súperoch. Budeme sa predovšetkým sústrediť na vlastné výkony, pre nás je kľúčový náš herný prejav," zdôraznil na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave Mrázek, ktorý nominoval na podujatie 20-členný káder. Figuruje v ňom sedem hráčov z najvyššej domácej súťaže, desať legionárov z Česka a traja zo Švajčiarska. "Nominácia nie je stopercentná. Počítali sme s Erikom Moravčíkom a Lukášom Mrázom, bohužiaľ, oboch vyradili zranenia kolena. Priestor tak dostanú viacerí mladší chalani. Majú kvalitu, vládnu v slovenskej lige, nešlo ich nezaradiť do tímu," vysvetlil český kouč.



Poprad bude dejiskom dvoch skupín druhého kvalifikačného turnaja (EUR 2). Slováci sa v D-skupine stretnú s Maďarskom (30. januára), Talianskom (31. januára) a Nórskom (1. februára), v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie. V druhej C-skupine nastúpia proti sebe výbery Švajčiarska, Ruska, Belgicka a Pobrežia Slonoviny. Z celého turnaja postúpia na svetový šampionát tri najlepšie tímy - obaja finalisti plus víťaz súboja o 3. miesto. Pre Slovákov bude kľúčový duel s Nórmi na záver skupinových bojov. Ak v predchádzajúcich dvoch zápasoch, v ktorých sú favoritmi, zvíťazia a potom zdolajú aj "vikingov", budú mať istotu postupu do finále a tým pádom aj zabezpečenú miestenku na MS. V prípade, že obsadia v skupine druhú priečku, budú musieť o poslednú zostávajúcu miestenku na MS zabojovať v nedeľňajšom dueli o tretiu priečku.



"Taliani pricestujú s tímom, ktorého väčšina hráčov pôsobí vo Švajčiarsku. Donedávna patrili do top osmičky na MS. Toto družstvo pôsobí veľmi nenápadne, no bude mať veľmi vysokú kvalitu. Maďari disponujú kádrom zloženým z hráčov prevažne z domácej ligy a budú sa spoliehať na klubové väzby a zohratosť. Nóri patria do svetovej top päťky, na uplynulom šampionáte siahali na postup do semifinále. Dlhodobo sa opierajú o stabilný káder vynikajúcich a skúsených hráčov, skombinovaných s mladými talentami. Papierovo je to najnáročnejší súper v skupine. Verím, že ukážeme, čo vieme," povedal o súperoch Mrázek.



Reprezentanti budú chcieť gradovať formu tak, aby ju mali najvyššiu na sobotňajší duel. "Proti Nórom to bude pravdepodobne zápas o prvé miesto v skupine. Vieme, čo budú hrať, očakávam vyrovnaný súboj. Maďari budú veľmi bojovní, behaví, budú robiť problémy. S Talianmi som ešte nehral, ale rozhodne by som ich nepodceňoval," tvrdí skúsený Martin Kubovič, ktorý je zvedavý, akú atmosféru vytvoria reprezentácii diváci v popradskej hale. "Ešte som tam nehral, Poprad nemá extraligový tím, ale teším sa na to. V Nitre som hral kvalifikáciu dvakrát a vždy to bol veľký zážitok. Dosiaľ si na to spomínam."



Prvýkrát vstúpi do platnosti nový hrací systém kvalifikácie. V Európe sa podujatia skrátia z pôvodných piatich na štyri dni. Z každého európskeho kvalifikačného turnaja postúpia na MS tri najlepšie krajiny. "Nový formát vnímam pozitívne. Bude sa priamo bojovať o postup, odpadnú kalkulácie. Pre nás bude pravdepodobne kľúčový zápas s Nórmi, ak v ňom ale nebodaj prehráme, tak stále bojujeme o postup," povedal kapitán tímu Lukáš Řezanina.



Pre trénera Mrázeka bude turnaj v Poprade prvou vážnou akciou na slovenskej reprezentačnej striedačke: "Určite sa na ňu teším. Mal som predtým veľmi dlhú trénerskú prestávku. S chalanmi sa mi dobre pracuje, v tíme je určite herná a taktická rezerva, keď sa nám podarí dať všetko dokopy, tak je predpoklad pre lepšie výsledky. Je pre nás priorita, aby sme sa nadchádzajúcom turnaji v každom zápase zlepšovali a v záverečných dvoch ukázali potrebnú formu. Čo sa týka dlhodobých cieľov, veľmi rád by som si s chalanmi zahral v semifinále MS."



Nominácia slovenskej reprezentácie mužov na kvalifikačný turnaj v Poprade (30. januára - 2. februára):



Brankári: Jakub Klobučník (1. FBC Florbal Trenčín), Rastislav Mazák (Sokol K. Vinohrady, ČR)

Hráči: Lukáš Řezanina (1. SC Vítkovice, ČR), Ladislav Gál (Panthers Otrokovice, ČR), Lukáš Ujhelyi (Sparta Praha, ČR), Ronald Gašparík (WaSa, Švaj.), Tomáš Kvasnica (1. FBC Florbal Trenčín), Kristián Kozák (Sparta Praha, ČR), Samuel Kelemen (ATU Košice), Filip Čonka-Skyba (FBC Ostrava, ČR), Ľuboš Šefčík (FbS Bohemians Praha, ČR), Martin Kubovič (Tsunami Záhorská Bystrica), Martin Grlický (Bulldogs Brno, ČR), Michal Pažák (Sparta Praha, ČR), Michal Dudovič (Wiler-Ersigen, Švaj.), Matúš Gajdoš (Thurgau, Švaj.), Samuel Virga (1. FBC Florbal Trenčín), Šimon Hatala (1. SC Vítkovice, ČR), Matúš Machara (FK AS Trenčín), Marek Bulko (1. FBC Florbal Trenčín)



Zloženie skupín v rámci 2. kvalifikačného turnaja MS 2020 (Aréna Poprad):



C-skupina: Švajčiarsko, Rusko, Belgicko, Pobrežie Slonoviny



D-skupina: Nórsko, SLOVENSKO, Maďarsko, Taliansko



Program 2. turnaja európskej kvalifikácie o postup na MS:



štvrtok 30. januára



10.00 Pobrežie Slonoviny – Švajčiarsko /C/



13.00 Belgicko – Rusko /C/



16.00 Nórsko – Taliansko /D/



19.00 Maďarsko – SLOVENSKO /D/



piatok 31. januára



10.00 Belgicko – Pobrežie Slonoviny /C/



13.00 Nórsko – Maďarsko /D/



16.00 Rusko – Švajčiarsko /C/



19.00 Taliansko – SLOVENSKO /D/



sobota 1. februára



09.00 Rusko – Pobrežie Slonoviny /C/



12.00 Švajčiarsko – Belgicko /C/



15.00 SLOVENSKO – Nórsko /D/



18.00 Taliansko – Maďarsko /D/



nedeľa 2. februára



09.00 o 7. miesto: 4C-4D



12.00 o 5. miesto: 3C-3D



15.00 o 3. miesto: 2C-2D



18.00 finále: 1C-1D