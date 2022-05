Slovenskí florbalisti začnú proti Pobrežiu Slonoviny, cieľ je postup

Káder slovenskej florbalovej reprezentácie mužov na kvalifikáciu MS 2022 (Celano/Tal., 24. – 27. mája):



Brankári: Jakub Klobučník (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Adam Kohút (Panthers Otrokovice/ČR)



Hráči v poli: Michal Dudovič (SV Wiler-Ersigen/Švaj.), Matúš Gajdoš (FbŠ Bohemians Praha/ČR), Ronald Gašparík (Panthers Otrokovice/ČR), Jakub Grich (Panthers Otrokovice/ČR), Martin Grlický (Bulldogs Brno/ČR), Ladislav Gál (FBC Ostrava/ČR), Šimon Hatala (1. SC Vítkovice/ČR), Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice/ČR), Kristián Kozák (ACEMA Sparta Praha/ČR), Tomáš Kvasnica (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Ladislav Mirt (Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Michal Miške (Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Michal Pažák (1. SC Vítkovice/ČR), Lukáš Ujhely (UHC AlligatorMalans/Švaj.), Samuel Virga (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín)



Náhradníci: Vladimír Bačinský (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava), Richard Cvacho (Grasshoppers AC Uniza Žilina)



Celano 23. mája (TASR) - Slovenskí florbalisti v utorok o 11.00 h zápasom s administratívne pričlenenými reprezentantmi Pobrežia Slonoviny vstúpia v talianskom Celane do európskej kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta.V F-skupine sa Slováci stretnú aj s Rakúšanmi (v stredu 25. mája o 16.00 h) a Nemcami (vo štvrtok 26. mája o 16.00 h). V piatok na záver odohrajú zápas o konečné umiestnenie na tomto podujatí proti súperovi z E-skupiny, v ktorej sa predstavia Česko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Kvalifikáciu presunuli na májový termín zo začiatku februára pre pandémiu koronavírusu.uviedol tréner SR Radomír Mrázek pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB). "Pevne verím, že potvrdíme kvalitu nášho kádra, a to najmä v zápase s Nemeckom," konštatoval kapitán mužstva Michal Pažák, ktorý minulý týždeň v rámci Česka prestúpil zo Sparty Praha do Vítkovíc.V 17-člennej slovenskej nominácii je tucet hráčov pôsobiacich v zahraničných kluboch - desať hrá v Česku a dvaja vo Švajčiarsku. ŠK 1. FBC Florbal Trenčín ako aktuálny majster domácej betRing extraligy má trojnásobné zastúpenie, dvoch hráčov dodal národnému výberu klub Grasshoppers UNIZA Žilina. Z tradičných opôr absentuje Lukáš Řezanina, ktorý sa už rozlúčil s národným tímom, a zo zdravotných dôvodov Martin Kubovič a Filip Čonka-Skyba – v nedávnej minulosti bez výnimky hráči prvých dvoch formácií.Na MS 2022 automaticky postúpia víťazi skupín a aj úspešný zo stretnutia o tretiu priečku. Spolu to z troch turnajov európskej kvalifikácie bude deväť tímov a okrem nich aj najlepší z trojice štvrtých podľa výsledkov v skupine. Medzinárodná florbalová federácia (IFF) v kvalifikácii testuje formát Future of Floorball na 3x15 minút so 17 florbalistami.dodal Pažák.Samotný svetový šampionát so 16 účastníkmi sa uskutoční 5. – 13. novembra vo švajčiarskych mestách Zürich a Winterthur. Vlani v Helsinkách na MS odložených z roku 2020 obsadili Slováci 7. miesto, čím o jednu priečku zlepšili svoje maximum zo šampionátu 2012.