Slovenskí florbalisti nastúpia v play off proti Nemecku

MS mužov v Helsinkách, C-skupina



USA - Poľsko 0:18 (0:7, 0:7, 0:4)







tabuľka C-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 38:7 6*



2. Poľsko 3 2 0 1 30:14 4*



-----------------------------------



3. Thajsko 3 1 0 2 17:26 2



4. USA 3 0 0 3 4:42 0



*-postup do predkola play off (súboj o štvrťfinále)







B-skupina:



Švajčiarsko - Nemecko 9:2 (2:1, 2:0, 5:1)



Česko - Nórsko 7:3 (2:0, 4:1, 1:2)





tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 3 3 0 0 20:9 6**



2. Česko 2 1 0 1 13:4 2



3. Nórsko 2 1 0 1 12:11 2



4. Nemecko 3 0 0 3 6:27 0*



**-postup do štvrťfinále



*-postup do predkola play off (súboj o štvrťfinále)

Helsinki 6. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti nastúpia v play off o štvrťfinále na MS v Helsinkách v utorok proti Nemecku, ktoré skončilo posledné vo výkonnostne silnejšej B-skupine.Nemci prehrali aj vo svojom záverečnom stretnutí so Švajčiarskom 2:9 a nezískali ani bod. Slováci vyhrali všetky tri zápasy v C-skupine a obsadili prvé miesto.