Slovenky prehrali s Češkami 1:9, v B-skupine obsadili 3. miesto

MS florbalistiek - B-skupina:



SLOVENSKO - Česko 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)



Góly: 2. Hudáková (z tr. strieľania) - 14. Kubečková (Chudá), 20. Jiráková (Brucháčková), 26. Brucháčková (Jiráková), 26. Chudá (Trojánková), 36. Krupnová (Ratajová), 43. Maroszová (Řepková), 49. Mechlová (Staňková), 53. Brucháčková (Ratajová), 59. Brucháčková. Rozhodovali: Crivelli, Keel (obaja Švaj.), vylúčené: 1:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Mládenková - Pudišová, Červená, Chúpeková, Belicová, Mrázová - Ďuríková, Klapitová, Dobošová, Šponiarová, Faktorová - Trošková, Kocúrová, Sabolová, Grossová, Schnetzerová - P. Hudáková, K. Hudáková

ďalšie výsledky:



B-skupina:



Švédsko - Poľsko 25:1 (11:0, 5:1, 9:0)







tabuľka:



1. Švédsko 3 3 0 0 51:5 6*



2. Česko 3 2 0 1 19:10 4*



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 9:32 2**



4. Poľsko 3 0 0 3 7:39 0**



*-priamy postup do štvrťfinále



**-účasť v predkole play off







C-skupina:



Francúzsko - Austrália 5:5 (1:1, 3:0, 1:4)



Singapur - Nemecko 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)







tabuľka:



1. Nemecko 3 3 0 0 23:3 6**



2. Singapur 3 2 0 1 11:7 4**



3. Francúzsko 3 0 1 2 8:20 1***



4. Austrália 3 0 1 2 7:19 1***



**-účasť v predkole play off



***-o 13.-16. miesto







D-skupina:



Estónsko - Japonsko 3:3 (0:0, 2:2, 1:1)



USA - Dánsko 2:9 (1:0, 1:3, 0:6)







tabuľka:



1. Japonsko 3 2 1 0 14:10 5**



2. Dánsko 3 2 0 1 17:9 4**



3. Estónsko 3 1 1 1 16:12 3***



4. USA 3 0 0 3 10:26 0***



**-účasť v predkole play off



***-o 13.-16. miesto

Singapur 4. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky si na MS v Singapure pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v B-skupine vzdorovali favorizovaným Češkám len v úvodnej tretine, napokon im podľahli hladko 1:9. V tabuľke tak zostali na tretej priečke a v predkole play off sa stretnú v stredu o 13.00 SEČ s druhým tímom C-skupiny Singapurom. V prípade úspechu by narazili v piatkovom štvrťfinále (7.00 SEČ) na druhé družstvo zŠvajčiarsko.Slovenky potrebovali vo federálnom derby zvíťaziť, ak sa chceli posunúť na druhú priečku v skupine. Už v 2. minúte vykročili smerom k naplneniu smelého plánu, keď trestné strieľanie využila Paulína Hudáková. Favorizované Češky však veľmi rýchlo získali kontrolu nad stretnutím, ešte v prvej tretine otočili skóre a potom pridali ďalších sedem gólov. Za najlepšiu hráčku na slovenskej strane vyhlásili brankárku Radku Mládenkovú. Češky postúpili z druhého miesta priamo do štvrťfinále.Slovenky začali proti favoritovi odvážne, v obrane hrali dôrazne a vpredu podnikali nebezpečné brejky. V 2. minúte unikla Trošková, faulovala ju Trojánková a P. Hudáková premenila nariadené trestné strieľanie - 1:0. Češky vďaka vysokému pressingu postupne získavali loptičky, začali diktovať hru a Mládenková musela byť v strehu. Odolávala až do 14. minúty, keď ju z dorážky prekonala Kubečková. Družstvo Michala Jedličku potom mohli mrzieť nevyužité šance Faktorovej a Mrázovej, v závere 1. tretiny totiž skórovala z diaľky Jiráková a poslala svoj tím do vedenia. To bol recept, ktorý potom Češky skúšali v druhej časti ešte viackrát a po podobných nahodeniach zvýšili náskok Brucháčková a Chudá. Štvrtý tím svetového rebríčka sa za tohto stavu upokojil a bez väčších ťažkostí kontroloval priebeh zápasu. Pri vylúčení Ďuríkovej strelila piaty gól Krupnová. Slovenky už v záverečnom dejstve nedokázali zdramatizovať duel, naopak ešte štyrikrát inkasovali. Deviaty gól dostali do prázdnej bránky, keď už skúšali hru bez brankárky. Okrem prehry ich môže mrzieť aj zranenie Tamary Dobošovej, ktorá opúšťala halu na nosidlách.