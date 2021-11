Slovenky vyhrali v B-skupine nad Nemkami

MS žien



B-skupina:



SLOVENSKO - Nemecko 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)



Góly: 2. Grossová (Dobošová), 16. Pudišová, 20. Šponiarová (P. Hudáková), 25. Chúpeková (Belicová), 26. P. Hudáková (Ferenčíková), 26. Červená (Chúpeková).

Rozhodovali: Crivelli, Rampoldi (obaja Švaj.),

vylúčené: 2:0, 26 divákov.



Zostava SR: Mládenková (Dupčáková) – Pudišová, Ďuríková, P. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková – Klapitová, Robová, Červená, Belicová, Chúpeková – Buková, Kocúrová, K. Hudáková, Grossová, Dobošová – Faktorová, Kvásková







Slovenky udávali tempo od začiatku zápasu. Skóre otvorila už v 2. minúte Grossová a v prvej tretine sa k nej pridali aj Pudišová a Šponiarová. V druhej časti Slovenky pokračovali vo výbornom výkone a v priebehu 104 sekúnd pridali ďalšie tri presné zásahy. Tretia tretina sa už len dohrávala. Nemkám sa nepodarilo znížiť manko a streliť prvý gól na šampionáte.





Hlasy po zápase /zdroj: www.szfb.sk/:



Michal Jedlička, tréner Slovenska: "Dnešný zápas hodnotím pozitívne. Vyšiel nám zámer, ktorým bolo naše víťazstvo, čo sa nám od začiatku darilo. Prvá tretina nebola z našej strany úplne ideálna, no vyhrávali sme a celý zápas sme mali pod kontrolou. Prvá polovica druhej tretiny bola najlepšou pasážou hry z našej strany, čo sme aj dokázali ďalšími gólmi, kde sme si vytvorili rozhodujúci náskok. Neskôr to už bolo dobýjanie súperovej bránky a s ním spojených viacero nepresností. V záverečnej tretine sme stratili koncentráciu a už sme skórovať nedokázali a zbytočne sme umožnili Nemkám množstvo príležitostí na strelenie gólu, čomu sa musíme v ďalšom priebehu šampionátu vyvarovať."







Laura Chúpeková, hráčka Slovenska: "S dnešným súbojom sme spokojné. Išli sme si po tri body, ktoré sme aj získali a snažili sme sa dodržiavať to, čo nám povedali tréneri. V záverečnej časti sme trochu poľavili, no súperky to nevyužili. Budeme sa snažiť, aby sa niečo podobné už nezopakovalo. Hralo sa mi dobre a potešil ma aj prvý gól, ktorý sa mi podarilo streliť na MS žien."





tabuľka:



1. Švédsko 2 2 0 0 42:3 4



2. Fínsko 2 2 0 0 22:2 4



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 11:29 2



4. Nemecko 3 0 0 3 0:41 0







ďalší výsledok



C-skupina



USA - Taliansko 16:0

Uppsala 29. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky vyhrali svoj prvý zápas na MS vo švédskej Uppsale. V pondelok si v B-skupine poradili s Nemkami 6:0 a v tabuľke obsadili so ziskom dvoch bodov tretiu priečku.Zverenky trénera Michala Jedličku v porovnaní s duelmi so Švédkami (3:22) a Fínkami (2:7) predviedli jednoznačne lepší výkon a papierovo slabším súperkám nedali šancu, keď už po prvej tretine vyhrávali 3:0.V predkole play off sa stretnú s druhým tímom C-skupiny. O postup do štvrťfinále si zahrajú v stredu 1. decembra.