Slovenské florbalistky na MSJ podľahli favorizovanému Švédsku 2:11

MS junioriek - Katovice:



B-skupina:



SLOVENSKO - Švédsko 2:11 (1:3, 0:5, 1:3)



Góly SR: 13. Červená, 49. Papierniková







tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 34:6 6



2. Česko 2 1 0 1 11:10 2



3. SLOVENSKO 3 0 1 2 13:24 1



4. Nórsko 2 0 1 1 6:24 1

Katovice 2. septembra (TASR) - Slovenské florbalistky prehrali v piatkovom zápase MS hráčok do 19 rokov so Švédskom 2:11. Po záverečnom zápase v základnej B-skupine figurovali s jedným bodom na 3. mieste, no priebežne štvrté Nórky mali pred sebou ešte zápas s Českom. Švédky, ktoré zvíťazili vo všetkých troch zápasoch, mali istotu postupu z 1. miesta.