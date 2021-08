Florbal-MSJ: Slováci zdolali Poliakov a obsadili 7. miesto

MS juniorov - o 7. miesto:



Slovensko - Poľsko 6:4 (4:2, 1:1, 1:1)



Góly: 5. Kvasnica, 7. Kvasnica, 7. Steller (Machovič), 16. Steller (Gajdoš), 22. Batkovič (Olekšák), 45. Blaszczyk (Kvasnica) – 4. Surdyn, 20. Szałański (Jachacy), 39. Skura, 60. Gawronski

Vyjadrenie po zápase:

(zdroj: szfb.sk)



Marek Onderko, tréner Slovenska: "Už keď sme videli včerajší zápas Poľska s Dánskom, vedeli sme, že nás čaká súper vyššej úrovne ako bolo Estónsko. Navyše to bol už piaty zápas na turnaji, takže sa prejavili aj ubúdajúce fyzické sily a koncentrácia. Hráčom veľmi pekne ďakujem za to, ako si zastali svoje miesta. Boli sme v ťažkej situácii, dozvedeli sme sa o výpadku štyroch hráčov a zrazu sme mali o formáciu menej. Siedme miesto je ťažké komentovať. Myslím si, že my a Lotyšsko sme opäť mohli skončiť na piatom a šiestom mieste, ale nezmeníme to, systém turnaja je taký."

Brno 29. augusta (TASR) - Slovenský florbalisti obsadili na MS juniorov v Brne siedme miesto. V nedeľnom záverečnom zápase o umiestnenie zdolali Poliakov 6:4. V porovnaní s predchádzajúcim šampionátom v kanadskom Halifaxe si pohoršili o jednu pozíciu.