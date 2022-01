O víťazovi základnej časti extraligy florbalistiek rozhodnú o týždeň

Hyundai extraliga žien - 12. kolo

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FbK Kométa Spišská Nová Ves 2:7 (2:3, 0:3, 0:1)

Góly: 6. Sámelová, 11. Kľúčiková – 6. Talpašová, 12. Grossová V., 14. Talpašová, 24. Bajtošová, 26. Grossová K., 42. Grossová V.





ŠK Slávia SPU DFA Nitra – FBC Predator Sabinov 8:7 (3:0, 3:4, 2:3)

Góly: 10. Krajčová, 17. Janegová, 17. Krajčová, 21. Žikavská, 26. Gogová, 40. Kopčeková, 42. Klementisová, 45. Žikavská – 23. Sabolová, 25. Dubovská L., 29. Sabolová, 36. Dubovská D., 46. Mišková, 48. Platková, 55. Nendzová





ŠK 98 Pruské – FbK Tvrdošín – odložené



NTS FK-ZŠ Nemšová – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – odložené

Bratislava 30. januára (TASR) – Situácia s rozširujúcim sa omikronom spôsobila, že dva tímy nemohli odohrať svoje zápasy v záverečných dvoch kolách Hyundai extraligy žien vo florbale. Víťaz základnej časti tak bude známy až na budúci víkend.Rozhodne sa medzi Kysuckým Novým Mestom a Nemšovou a to v priamom súboji, ktorý sa bude dohrávať. Vo dvoch súbojoch, ktoré sa odohrali, zdolala domáca Nitra dievčatá zo Sabinova, no súboju v play-down sa nevyhne. Bratislavský Hurikán si aj napriek domácej prehre so Spišskou Novou Vsou zahrá štvrťfinále play-off.