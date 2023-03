Florbal: Obhajkyne z Nemšovej sa stali prvými finalistkami

Hyundai Extraliga žien – 3. kolo semifinále play off:



FBK Harvard Partizánske - ŠK 98 Pruské 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)



Góly: 9. Uhrinová, 10. Papierniková, 28. Vršková (Dobošová), 37. Balátová (Papierniková), 39. Vaňová (Detková), 58. Vršková (Červená) – 12. Hrehušová (Šidlová), 35. Šidlová (Hrehušová), 51. Hrehušová (Drábeková), 57. Drábeková (Hrehušová)



/stav série: 2:1/







NTS FK – ZŠ Nemšová - ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves 8:5 (1:3, 4:0, 3:2)



Góly: 6. Papierniková, 21. Vyletelková (Haljaková), 30. Papierniková (Melišová), 30. Bahnová (Švančarová), 39. Izraelová (Gáliková), 46. Mrázová (Dobrodejová V.), 59. Vyletelková (Izraelová), 60. Dobrodejová L. – 8. Vendžúrová, 10. Sabolová, 19. Grossová K. (Sabolová), 45. Grossová V. (Bajtošová), 45. Kocúrová (Bajtošová)



/konečný stav série: 3:0, Nemšová postúpila do finále/

Bratislava 26. marca (TASR) - Florbalistky NTS FK – ZŠ Nemšová si po roku opäť zahrajú finále play off Hyundai Extraligy žien. Úradujúce majsterky vyhrali semifinálovú sériu s FBK Kométa Spišská Nová Ves 3:0 na zápasy, keď ju v sobotu zakončili domácim triumfom 8:5.Iba jedno víťazstvo delí od postupu do finále hráčky FBK Harvard Partizánske. V treťom semifinálovom dueli vyhrali nad vicemajsterkami ŠK 98 Pruské 6:4 a v sérii vedú 2:1 na zápasy. V nedeľu tak môže Partizánske spečatiť historický postup do finále.