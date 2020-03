Florbalové prezídium rozhodne o osude súťaží najneskôr 17. apríla

Bratislava 16. marca (TASR) - Prezídium Slovenského zväzu florbalu (SZFB) v pondelok rozhodlo, že všetky zápasy v extralige mužov, Hyundai extralige žien, extralige juniorov, 1. lige mužov a v regionálnych súťažiach v kategóriách muži a juniori sa musia odohrať najneskôr do 24. mája 2020.



"O tom, či sa tak stane, alebo sa aj tieto súťaže SZFB predčasne ukončia, rozhodne prezídium najneskôr do 17. apríla 2020 podľa aktuálnej situácie na Slovensku. V súčasnosti pripravujeme materiál s podrobnejšími informáciami a plánom ohľadom možného dokončenia sezóny 2019/20, o ktorom budú kluby informované v najbližších dňoch," uviedol pre web SZFB prezident zväzu Oto Divinský. Vedenie SZFB pre pandémiu koronavírusu už predtým odložilo všetky súťaže a podujatia minimálne do 24. marca.



Prezídium SZFB malo v pondelok zasadnutie, ktoré sa po prvý raz v histórii nekonalo vo forme osobného stretnutia, ale prostredníctvom videokonferencie. Po niekoľkých hodinách vzájomnej komunikácie členovia dospeli k niekoľkým rozhodnutiam. Zrušili organizovanie Turnaja o Pohár prezidenta vo všetkých vekových kategóriách a majstrovstiev Slovenska vo všetkých vekových kategóriách v sezóne 2019/2020, takisto rozhodli o predčasnom ukončení regionálnych súťaží SZFB vo všetkých vekových kategóriách, okrem kategórií muži a juniori.



"Vedenie zväzu si plne uvedomuje, že súčasná situácia nie je vôbec jednoduchá, je náročná a neprehľadná. Dá sa očakávať, že opatrenia Ústredného krízového štábu SR budú dokonca ešte prísnejšie a reštriktívnejšie a budú trvať dlhšie ako 14 dní. Rozhodnutia v tejto neistej chvíli sú veľmi náročné. Prezídium v prvom rade pozeralo hlavne na zdravie hráčov, funkcionárov, organizátorov i divákov. Takisto na túžbu klubov i hráčov, ktorí sa tešili odohrať vrchol sezóny – play off," povedal Divinský.