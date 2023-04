Florbal: Slováci sa na MS do 19 rokov chcú priblížiť k silnej štvorici

Nominácia slovenskej reprezentácie florbalistov do 19 rokov na 12. MS tejto vekovej kategórie (Fredrikshavn /Dán./, 26. – 30. apríla):



Brankári: Ondrej Martanovič (Snipers Bratislava), Filip Vaško (FK Florko Košice)



Hráči v poli: Michal Bačišin (FK Florko Košice), Šimon Batkovič (FbŠ Bohemians Praha), Timotej Bielik (FBK AS Trenčín), Michal Korček (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Gabriel Královič (FBK AS Trenčín), Martin Lauko (Snipers Bratislava), Matej Livař (Tsunami Záhorská Bystrica), Samuel Morávek (ŠK Lido Bratislava), Martin Osuský (Bulldogs Brno), Mário Ozimý (FbŠ Bohemians Praha), Marek Pacek (Snipers Bratislava), Jakub Repka (ŠK 1. FBC Trenčín), Matúš Strieženec (FBK AS Trenčín), Marko Šima (FaBK ATU Košice), Ján Šuška (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Erik Vojtek (FBK Púchov), Martin Vrábel (Snipers Bratislava), Adam Záhorský (Tsunami Záhorská Bystrica) Náhradníci: David Pajtina (FBK AS Trenčín), Andrej Rendl (ŠK 1. FBC Trenčín)



Realizačný tím:



Hlavný tréner: Jakub Horecký



asistenti trénera: Patrik Bulko, Stanislav Šenšel



tréner brankárov: Martin Haba



lekár: Michal Karásek



fyzioterapeutka: Zuzana Maďarčíková



masér: Richard Rebro



vedúci družstva: Peter Hinka





Program Slovákov v základnej B-skupine:



Streda 26. apríla: SLOVENSKO – Švédsko (16.00 h)



Štvrtok 27. apríla: SLOVENSKO – Nemecko (10.00 h)



Piatok 28. apríla: Švajčiarsko – SLOVENSKO (16.00 h)

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slovenskí florbaloví reprezentanti do 19 rokov v stredu o 16.00 h zápasom proti švédskym rovesníkom vstúpia do 12. majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Šampionát v dánskom Fredrikshavne potrvá do nedele 30. apríla.Mladí Slováci sa v základnej B-skupine stretnú aj s Nemcami (štvrtok 27. apríla, 10.00 h) a Švajčiarmi (piatok 28. apríla, 16.00 h). Prví dvaja postúpia do sobotňajšieho „krížového“ semifinále proti tandemu najlepších z A-skupiny.Tretie tímy z týchto dvoch výkonnostne silnejších skupín podľa renkingového postavenia krajín budú – takisto v sobotu – hrať o konečné 5. miesto, posledné štvrté sa dostanú do víkendovej dvojzápasovej „prelínačky“ s prvými družstvami z výkonnostne slabších skupín C a D, ktorá určí poradie na 7. – 10. priečke. Na podujatí bude mať zastúpenie 16 krajín. Finále je na programe v nedeľu o 16.00 h. „Prvým cieľom je uspieť v stretnutí s Nemeckom v základnej skupine, čo by nás podľa papierových predpokladov zrejme posunulo do zápasu o piate miesto. Následnou métou by bolo vybojovanie takejto konečnej pozície,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenského zväzu floorbalu (SZFB) hlavný tréner Slovákov Jakub Horecký.Tím SR absolvoval od piatka do nedele záverečné sústredenie v Záhorskej Bystrici. Do dejiska sa presunul v pondelok letecky z Viedne do Aalborgu s medzipristátím v Kodani a potom ešte autobusom. „,“ doplnil Jakub Horecký.Hrať sa bude na dvoch plochách v Arene Nord, ktorá hostila MS žien v roku 2007. Slováci predvlani na svetovom šampionáte v Česku skončili na siedmom mieste. Národným rekordom je piata priečka zo švédskeho Helsingborgu 2015.,“ rekapituloval Jakub Horecký.