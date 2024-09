Slováci v prvom zápase Slovak Challenge prehrali s Nemeckom 4:5

Slovak Challenge



SLOVENSKO - Nemecko 4:5 (2:2, 0:2, 2:3)



Góly: 5. Čonka-Skyba, 18. Nehila, 43. Kvasnica, 51. Batkovič - 5. Wilbrand, 16. Heins, 44. Hofferbert, 49. Heins, 50. Wocke







ďalšie výsledky:



Česko "23" - Švajčiarsko "23" 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)



Lotyšsko - Fínsko "23" 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)





Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenská florbalová reprezentácia vstúpila do turnaja Slovak Challenge v Bratislave piatkovou prehrou 4:5 nad Nemeckom. V sobotu o 19.00 ju čaká stretnutie so švajčiarskym výberom do 23 rokov, ktorý na úvod podľahol rovesníkom z Česka 1:9.