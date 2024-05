Slovenky idú na MS junioriek s cieľom minimálne obhájiť 5. miesto

Nominácia SR na MS junioriek v Lahti (8. - 12. mája):



Brankárky: Daniela Zvarová (ŠK Harvard Partizánske), Romana Veleková (NTŠ FK - ZŠ Nemšová)



Obrankyne: Patrícia Kypusová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Aneta Mária Petríková (ŠK Harvard Partizánske), Timea Holekšiová (Športový klub Modra), Veronika Tvrdá (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Barbora Vargová (Floorball Academy Trnava), Eszter Szőcsová (FBK Galanta United)



Útočníčky: Hana Vendžurová (NTŠ FK - ZŠ Nemšová), Klaudia Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Silvia Šamajová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Zdenka Mária Bosá (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Alexandra Kopčeková (ŠK Slávia SPU DFA Nitra), Nikol Drábeková (Floorball Uri - SUI), Ema Varošová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Natália Brídová (ŠK Harvard Partizánske), Lenka Červená (ŠK Harvard Partizánske), Zuzana Mrázová (NTŠ FK - ZŠ Nemšová), Timea Kulová (NTŠ FK - ZŠ Nemšová), Sophia Sabolová (FbC Predator Sabinov), Jolana Konečná (FBC Mikuláš Prešov)







Program Sloveniek v A-skupine MS junioriek:



streda 8. mája



15.00 SLOVENSKO - Česko



štvrtok 9. mája



9.00 SLOVENSKO - Lotyšsko



piatok 10. mája



9.00 Švajčiarsko - SLOVENSKO

Lahti 7. mája (TASR) - Slovenské florbalistky čakajú od stredy boje na 11. majstrovstvách sveta junioriek vo fínskom Lahti, kde sa v základnej skupine stretnú s Českom, Lotyšskom a Švajčiarskom. Zverenky trénera Dušana Ďuríčka chcú na severe Európy nadviazať na dobré výkony z februárového Polish Cupu, základný cieľ je minimálne obhájiť piate miesto z predošlého svetového šampionátu.Trénersky štáb musel tesne pred odchodom na MS riešiť viaceré vynútené zmeny v kádri. Na turnaji sa nezúčastní jedna z najskúsenejších hráčok Sophia Sabolová, v družstve ju nahradila Ela Valentová. Daniela Hrabovská sa k tímu pripojí až v piatok. Do Fínska odcestovala zo zoznamu náhradníčok aj Jolana Konečná.uviedol pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner Ďuríček, ktorý sa vyjadril aj k zdravotným problémom hráčok:Slovenky, ktorým patrí v rebríčku IFF piate miesto, sa už od pondelka nachádzajú v dejisku šampionátu, kde v utorok absolvovali aj prvý tréning a poradu pred ostrým štartom. Turnaj otvoria duelom s Češkami, s ktorými na predchádzajúcich MS v Poľsku odohrali vydarený zápas. Napokon prehrali o dva góly 6:8.Fínsko bude hostiť šampionát junioriek druhýkrát v histórii. V roku 2004 sa konali v Tampere vôbec prvé majstrovstvá sveta hráčok tejto vekovej kategórie. Na MS sa zúčastní 16 tímov, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín. Do semifinále postúpia prvé dva tímy zo skupín A a B, favoritkami vsú Češky a Švajčiarky. Družstvá na tretích pozíciách budú bojovať o konečné piate miesto. Tímy na štvrtých pozíciách čaká play off s víťazkami skupín C a D, úspešnejšie budú hrať o konečné siedme miesto.dodal kouč Ďuríček.