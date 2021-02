Slovenský reprezentant Machara sa vracia do 1. FBC Trenčín

Trenčín 1. februára (TASR) – Extraligový florbalový tím 1. FBC Trenčín získal počas koronavírusovej prestávky do svojich radov významnú posilu. Po šiestich rokoch sa do klubu vracia jeho odchovanec Matúš Machara. Dvadsaťšesťročný obranca, ktorý je členom slovenskej reprezentácie, doteraz pôsobil v AS Trenčín.



„Myšlienka o zmene klubu mi v hlave vŕtala už dlhšiu dobu. Zaoberal som sa ňou už počas minulej sezóny, kedy som dostal ponuky z rôznych klubov. Ciele a očakávania v 1. FBC Trenčín sú vždy tie najvyššie. Teraz už len zostáva veriť, že sa situácia okolo koronavírusu začne zlepšovať a súťaž sa reštartuje čo najskôr, ako to bude možné. Mne samému už veľmi chýbajú tréningy, zápasy a vlastne celý ten florbalový kolotoč, na ktorý som zvyknutý,“ uviedol Machara prostredníctvom tlačovej správy.



Obnovenú premiéru v drese 1. FBC Trenčín absolvuje hneď v prvom zápase po obnovení súťaže, ktorá je momentálne pre opatrenia na zabránenie pandémii prerušená. Klub mal o svojho odchovanca záujem už počas leta, vtedy sa však rozhodol uprednostniť ponuku zo Sparty Praha. Keď mu táto možnosť padla, vedenie 1. FBC opäť vstúpilo do rokovaní o jeho angažovanie z tímu mestského rivala. „Nebolo jednoduché angažovať Matúša späť do 1. FBC Trenčín. Prvá požiadavka AS bola astronomická, ale dúfali sme, že to bolo len v návale emócií. Po úvodných rokovaniach nášho športového manažéra Ivana Piovarčiho s Jurajom Matejkom dostala celá situácia reálnejší obraz a ja som potom v ďalších rozhovoroch dospel ku konečnej dohode s AS Trenčín. Teší nás, že reprezentant Slovenska nezostal nakoniec bez klubu, to by bola pre florbal zlá reklama,“ povedal prezident 1. FBC Trenčín Miroslav Sága.