Florbal: Šponiarová a Dudovič sa stali Florbalistami sezóny

Kysucké Nové Mesto 18. júna (TASR) - Michaela Šponiarová a Michal Dudovič sa stali slovenskými Florbalistami sezóny 2021/2022. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších aktérov uplynulého súťažného ročníka sa konalo v sobotu v Kysuckom Novom Meste.



"V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali, a rodine za podporu a pomoc. Ocenenie som neočakávala, na Slovensku je totiž veľa šikovných hráčok, ktoré by si ho zaslúžili tiež. Vnímam to ako odmenu za moju prácu v predchádzajúcej sezóne a zároveň je to výzva pokračovať v snažení," uviedla 27-ročná útočníčka Šponiarová, ktorá strávila ročník 2021/2022 vo švédskom Täby FC a v máji sa nanovo upísala českému 1. SC Tempish Vítkovice.



"Veľmi si toto ocenenie vážim. Je to pre mňa obrovská česť, ale aj motivácia naďalej na sebe tvrdo pracovať. So slovenskou reprezentáciou máme do budúcnosti veľké plány a pevne verím, že mojimi výkonmi budem tímu ešte roky pomáhať," skonštatoval Dudovič, 23-ročný zakončovateľ švajčiarskeho SV WilerErsigen.



V bilančnej ankete hlasovali členovia prezídia a odborných komisií Slovenského zväzu florbalu (SZFB). Šponiarová a Dudovič zasadli na domáci florbalový trón nielen v symbolickej rovine, za zisk ocenenia totiž zhodne získali dizajnové kreslá.



Za najlepších brankárov uplynulej sezóny zvolili 28-ročnú Radku Mládenkovú (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto) a jej rovesníka Jakuba Klobučníka (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín).



Najproduktívnejšou hráčkou Hyundai extraligy žien a zároveň najlepšou strelkyňou sa stala ešte len 19-ročná Laura Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 64 kanadských bodov aj zásluhou 41 gólov) a najlepšou nahrávačkou 28-ročná Romana Janegová (ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 26 asistencií).



V mužskej betRing extralige v individuálnych štatistikách vládol 19-ročný Tomáš Kvasnica z majstrovského ŠK 1. FBC Florbal Trenčín. S bilanciou 52+44 triumfoval vo všetkých troch sledovaných kategóriách. V súčte produktivity atakoval stovku kanadských bodov.



Práve Chúpeková a Kvasnica sa v súlade s predpokladmi presadili v anketovej sekcii juniorov do 19 rokov. Honor najlepších trénerov sezóny 2021/2022 získali Vladimír Gábor (ženy – ŠK 98 Pruské) a Tomáš Škarupa (muži – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava). Za top rozhodcovskú dvojicu zvolili Romana Cíbika a Michala Tomáša.



SZFB prostredníctvom špeciálneho poďakovania kapitánom družstiev Kataríne Klapitovej (švajčiarsky klub Piranha Chur) a Michalovi Pažákovi (od mája v rámci českej extraligy 1. SC Tempish Vítkovice po pôsobení v ACEMA Sparta Praha) opätovne vyzdvihol vydarenú sezónu oboch reprezentačných výberov SR. Ženy skončili na majstrovstvách sveta 2021 vo Švédsku na 6. mieste, muži obsadili na vlaňajších MS vo Fínsku 7. priečku. Klapitovú rovnako ako Denisu Ferenčíkovú (nedávno ukončila svoju kariéru) a Lukáša Řezaninu (FaBK ATU Košice) uviedli do prestížneho Klubu 100 na základe počtu štartov v najcennejšom drese.



Ferenčíkovú a Řezaninu, ktorý sa na rozdiel od kolegyne síce tiež rozlúčil s trikolórou, ale ešte pokračuje v aktívnej činnosti na klubovej úrovni, zároveň dekorovali za výnimočný prínos pre slovenský florbal. Práve uvedením tejto dvojice zriadil SZFB sieň slávy - zatiaľ pomyselnú, ale už koncipovanú aj v podobe budúcej stálej expozície.



Slávnostný večer Florbalové osobnosti Slovenska zorganizoval SZFB premiérovo. V rámci neho oznámil, že pokračovanie putovne zamýšľaného projektu sa uskutoční v sobotu 17. júna 2023 v Dubnici nad Váhom. Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda v spoločnosti prezidenta SZFB Martina Kopejtka odovzdal primátorovi budúceho hostiteľského mesta Petrovi Wolfovi exkluzívnu "florbalku" ako vyjadrenie posunu štafety, informoval SZFB v tlačovej správe.