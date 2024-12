Florbalisti podľahli vo štvrťfinále Česku 1:9,budú hrať o 5.-8. miesto

MS 2024 v Malmö



štvrťfinále:



Česko - SLOVENSKO 9:1 (6:0, 1:0, 2:1)



Góly: 1. Němeček (M. Beneš), 3. Besta (Jendrišák), 8. Besta (Hanák), 16. Hanák (Besta), 19. Hanák (Besta), 19. Beneš (Hemerka), 35. Forman (Tokoš), 54. Zakonov (Jendrišák), 56. Jendrišák (Hanák) - 57. Nehila. Rozhodcovia: Anderson, Wissman (obaja Švéd.), vylúčení: 1:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 1087 divákov.



Zostava SR: Giba (21. Kohút) - Chochol, Bačinský, Mirt, Virga, Pažák, Miške, Jakubec - Šifra, Hatala, Košarišťan - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Nehila, Gašparík, Dudovič - Čonka-Skyba, Kozák



Malmö 12. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Malmö s Českom vysoko 1:9, keď už v prvej tretine inkasovali šesť gólov. Na šampionáte tak budú hrať cez víkend o konečné 5.-8. miesto, najprv v sobotu o 14.00 h nastúpia proti Nemecku. Česi sa v semifinále stretnú s domácimi obhajcami titulu Švédmi.Štvrtkové derby bolo pikantné pre trénera Radomíra Mrázka, ktorý viedol slovenských reprezentantov proti svojim krajanom. Jeho zverencom sa absolútne nevydaril vstup do zápasu. Prvý gól inkasovali už po 60 sekundách hry a po úvodnej dvadsaťminútovke prehrávali 0:6, takže o postupujúcom bolo prakticky rozhodnuté. Od druhej tretiny nahradil Maroša Gibu v bránke Adam Kohút a aj vďaka jeho zákrokom slovenský tím pribrzdil kanonádu súpera, ten však vedomý si jasného náskoku už zvoľnil tempo. Slováci inkasovali od federálneho rivala ešte trikrát, o čestný úspech sa postaral v 57. minúte Peter Nehila.Slovenskí reprezentanti zaznamenali na šampionáte tretiu prehru. Predtým podľahli favorizovaným Švédom 4:12 a Fínom 1:7, v B-skupine remizovali aj s Lotyšskom 4:4 a v play off o postup do štvrťfinále zdolali Estónsko 9:5. Celkovo štvrtýkrát a tretíkrát za sebou sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku, no opäť skončili pred semifinálovými bránami. Stále však majú šancu dosiahnuť historicky najlepšie umiestenie na MS, na predchádzajúcich dvoch šampionátoch obsadili zhodne siedme miesto. Čechom nedokázali odplatiť štvrťfinálovú prehru 4:9 spred dvoch rokov na MS vo Švajčiarsku, v 14. vzájomnom dueli si pripísali 13. prehru.