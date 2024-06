Florbalisti sezóny sú Ďuríková a Dudovič

Bratislava 22. júna (TASR) – Alžbeta Ďuríková a Michal Dudovič sú slovenskí Florbalisti sezóny 2023/2024. Vyhlásenie výsledkov hlavných kategórií bolo vrcholom sobotňajšieho Galavečera florbalových osobností Slovenska v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Dome športu v Bratislave.



Ďuríková po MS 2023 v Singapure ukončila bohatú reprezentačnú kariéru. V reprezentácii odohrala 101 zápasov a ten posledný bol víťazný. Slovenky zdolali v zápase o 5. miesto Poľsko a zabezpečili si tak účasť na Svetových hrách 2025 v Číne. Ďuríková zatiaľ ukončila len reprezentačnú kariéru, keďže na klubovej úrovni pokračuje v najvyššej švédskej súťaži SSL v drese FBC Kalmarsund. V aktuálnom pôsobisku bude pokračovať aj v budúcej sezóne, kontrakt predĺžila do roku 2025.



Ocenenie pre Florbalistku roka si veľmi váži: "Som vďačná za toto ocenenie a je to pre mňa česť vyhrať túto kategóriu po takých legendách ako Lucia Košturiaková, Denisa Ferenčíková alebo Michaela Šponiarová. Vždy som sa snažila obklopiť ľuďmi, ktorí ma motivovali a ku ktorým som vzhliadala. Práve tieto hráčky pre mňa boli a sú vzor, či už po športovej alebo životnej stránke. Toto ocenenie je taktiež také malé uznanie môjho úsilia, odhodlania a práce, ktorú som vložila do florbalu počas všetkých tých rokov. Ocenenie ma teší a zároveň mi dodáva motiváciu na sebe ďalej pracovať a zlepšovať sa. Toto ocenenie ale nepredstavuje len nejaký môj osobný úspech, ale aj ľudí, ktorí za ním stoja, pretože bez mojich spoluhráčok, trénerov a rodiny by som dnes nebola tam, kde som."



Ďuríková sa nemohla zúčastniť na galavečere osobne, no danú udalosť vníma v pozitívnom svetle. "Je to pekná udalosť, na ktorej sa môžu stretnúť všetci ľudia zainteresovaní do florbalu a oceniť tí, ktorí pre tento šport robia svoje maximum a snažia sa ho niekam posunúť," uviedla v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu.



Ocenenie Florbalista roka obhájil Dudovič, ktorý po vyše siedmich rokoch ukončil svoje pôsobenie vo švajčiarskom tíme SV Wiler-Ersigen. Rozlúčka to síce nebola veselá, keďže v Superfinále prišla prehra, ale pred Dudovičom je nová výzva v podobe angažmánu v najlepšej ligovej súťaži sveta - švédskej SSL. S tímom Vipers Växjo podpísal kontrakt do roku 2026. V uplynulej sezóne nazbieral najlepší slovenský florbalista v L-UPL (najvyššia mužská súťaž vo Švajčiarsku) dovedna 60 kanadských bodov za 36 gólov a 24 asistencií. O dva body prekonal svoj rekord zo sezóny 2022/2023. Stal sa tak najproduktívnejším hráčom svojho dnes už bývalého klubu a už sa teší na novú švédsku výzvu.



"Je to opäť raz príjemné prekvapenie a som rád, že moja celoročná práca bola takto ocenená a zároveň je to pre mňa obrovská motivácia do ďalšej sezóny v novom pôsobisku. Chcel by som aj poukázať na viacerých hráčov, ktorí podávali skvelé výkony a robili tak dobré meno slovenskému florbalu a zaslúžili by si to taktiež," dodal Dudovič k oceneniu Florbalista roka.



Za najlepších brankárov sezóny opätovne zvolili 30-ročnú Radku Mládenkovú (FBK Harvard Partizánske) a premiérovo sa z prestížneho ocenenia tešil jej brankársky kolega Andrej Rieger z tímu aktuálneho vicemajstra Extraligy mužov Tsunami Záhorská Bystrica. Brankárska stopa bola súčasťou kategórie Talent sezóny, ktorú ovládol 17-ročný Maroš Giba aktuálne pôsobiaci v elitnom českom florbalovom klube Tatran Střešovice, odkiaľ prestúpil z materského klubu FK Florko Košice a výborne sa adaptoval na nové prostredie v hlavnom meste Česka.



V kategóriách najužitočnejšia juniorka a najužitočnejší junior sezóny triumfovali Lenka Červená (FBK Harvard Partizánske) a Máriov Ozimý (FBK AS Trenčín). Obaja presvedčili odbornú komisiu a rovnako aj fanúšikov, ktorí mohli vôbec prvýkrát prehovoriť do celkového poradia šiestich vybraných kategórií.



Najproduktívnejšou hráčkou Hyundai extraligy žien sa stala Laura Chúpeková. Po návrate z najvyššej českej súťaže opäť patrila k hlavným osobnostiam svojho tímu FBK Kysucké Nové Mesto, s ktorým získala premiérový majstrovský titul. V kanadskom bodovaní najvyššej súťaže žien nazbierala dovedna 68 bodov a o tri body predbehla Lenku Červenú. Staršia zo sesterského dua Chúpekových zároveň získala aj honor najužitočnejšej hráčky Hyundai extraligy žien.



V Extralige mužov dominoval individuálnym štatistikám premiérovo Lukáš Nôta (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava), ktorý nazbieral 123 kanadských bodov. Spoločne so svojím kolegom z útoku Petrom Nehilom im na bodovom konte svietilo číslo 217. Lukáš Nôta okúsil aj reprezentačný dres a so svojimi spoluhráčmi získal prvýkrát slovenský titul z najvyššej súťaže mužov.



Nehila sa stal najužitočnejším hráčom Extraligy mužov. Majstrovský klub z hlavného mesta republiky ŠK Lido Prírodovedec Bratislava zároveň získal aj ocenenie pre najlepšieho trénera Extraligy mužov, ktorým sa stal lodivod Jakub Horecký, pôsobiaci aj na pozícii hlavného trénera slovenského juniorského výberu. V ženskej najvyššej súťaži putovalo ocenenie pre najlepšieho trénera sezóny do rúk kormidelníka majstrovského tímu FBK Kysucké Nové Mesto – Mariána Chlebanu.



Veronika Vajsáblová a Alžbeta Holičková si prevzali ocenenie pre najlepšiu rozhodcovskú dvojicu sezóny. Rozhodkyne odpískali svoj posledný súťažný zápas na Slovensku vo finále Extraligy mužov medzi ŠK Lido Prírodovedec Bratislava a Tsunami Záhorská Bystrica a ich kariéra bude pokračovať mimo Slovenska.



Ocenenie za úspechy v reprezentácii si prebralo trénerské duo Michal Jedlička a Dušan Ďuríček, ktorí so svojimi zverenkyňami dokázali na MS 2023 v Singapure vybojovať 5. miesto a postúpiť na Svetové hry v Číne. V máji obsadil slovenský výber junioriek zhodnú pozíciu na MS vo Fínsku a oba výbery už stabilne patria do TOP 6 tímov na svete.



Ocenené boli aj florbalové kluby dlhodobo pôsobiace na slovenskej scéne, ktoré prispievajú k dlhoročnému rozvoju florbalu na Slovensku. Konkrétne ide o kluby s vyše 20-ročnou históriou – Hurikán Bratislava, ŠK Juventa Žilina a ŠK Slávia SPU DFA Nitra.



Trojica elitných a dnes už bývalých slovenských reprezentantiek – Karolína Krištofová, Alžbeta Ďuríková a Michaela Šponiarová - získali čestné ocenenie za dlhodobú reprezentáciu Slovenska. Krištofová so Šponiarovou sa po sezóne lúčili aj s klubovou kariérou, Ďuríková zatiaľ uzavrela len reprezentačnú kapitolu.