Florbalisti ŠK Lido s prvou prehrou, podľahlo doma Nižnej 8:9
V stretnutí posledného Hurikánu s Capitolom boli úspešnejší hostia, ktorí vyhrali 7:5, a tak nováčik zostáva na poslednom mieste tabuľky.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) – Florbalisti ŠK Lido Prírodovedec Bratislava zaznamenali prvú prehru v prebiehajúcej sezóne Extraligy mužov. V nedeľňajšom súboji 12. kola podľahli doma FBK Nižná 8:9. V sobotňajšom šlágri kola zvíťazil líder súťaže 1. FBC Trenčín na ihrisku ATU Košice 9:8 a vytvoril si na čele tabuľky trojbodový náskok pred Lidom. V stretnutí posledného Hurikánu s Capitolom boli úspešnejší hostia, ktorí vyhrali 7:5, a tak nováčik zostáva na poslednom mieste tabuľky.
Extraliga mužov – 12. kolo:
sobota 6. decembra
FaBK ATU Košice – 1. FBC Trenčín 8:9 (4:3, 1:2, 3:4)
Góly: 1. Navrátil (Pazsiczký), 5. Kerekeš (Bezeg Peter), 10. Navrátil (Kubík), 18. Kerekeš (Bezeg Tomáš), 29. Šima (Štupák), 46. Bezeg Peter (Guľaš), 60. Bezeg Peter (Bezeg Tomáš), 60. Bezeg Peter (Kerekeš) – 2. Ondračka (Robota), 3. Timko (Rendl), 11. Kvasnica (Ochránek), 27. Rantala (Timko), 39. Rantala (Hatala), 41. Amrich (Hatala), 43. Kvasnica (Amrich), 50. Amrich (Kvasnica), 60. Rantala
Snipers Bratislava – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2:7 (0:4, 1:1, 1:2)
Góly: 31. Nyitray (Ondruška), 57. Ponomarenko – 5. Miške (Sabol), 5. Melega (Tulák), 7. Melega (Sabol), 8. Šuška (Jančo), 32. Jančo (Korček), 43. Šuška (Jančo), 60. Sabol (Jančo)
Tsunami Záhorská Bystrica – DTF team Detva Joxers 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly: 14. Kešelák (Banga), 27. Banga (Kovaľ), 34. Záhorský (Pápay), 59. Šifra (Kovaľ), 60. Banga (Šifra), 60. Pápay (Šifra) – 9. Masár (Strelec), 37. Kulich (Kamenský), 40. Moravčík (Kulich)
FBK AS Trenčín – FK Florko Košice 6:5 (2:0, 3:1, 1:4)
Góly: 9. Oravec (Kollár), 20. Kollár (Malík), 22. Bagín (Malík), 24. Vojtek (Zverbik), 27. Oriešek (Bielik), 54. Bagín (Oravec) – 34. Čekan Jakub (Čekan Juraj), 42. Kátlovský (Pelegrin), 51. Chovanec (Pelegrin), 52. Králik (Hutka), 55. Kátlovský (Pelegrin)
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 5:7 (0:3, 3:3, 2:1)
Góly: 26. Fabian, 31. Baksay (Lacko), 39. Žatko, 42. Harbut (Baksay), 54. Baksay (Bednárik) – 4. Bujaki (Dluhoš), 19. Szombath (Lazor), 19. Hurajt (Dluhoš), 26. Lazor (Ujhelyi), 37. Hurajt (Dluhoš), 39. Hurajt (Dluhoš), 45. Bujaki (Dluhoš)
nedeľa 7. decembra
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FBK Nižná 8:9 (2:1, 4:3, 2:5)
Góly: 2. Gálet (Vico), 9. Steller (Šimočko), 21. Vrábel (Nehila), 25. Vrábel (Šablica), 26. Kušnárik, 31. Steller (Kušnárik), 48. Kušnárik (Nôta), 60. Steller (Nôta) – 5. Belko (Latka), 21. Latka (Reguly), 34. Reguly (Latka), 38. Žák (Nákačka), 42. Gažík (vlastný), 45. Kuboš (Kuráň), 50. Záhora, 52. Mačňák (Brčák), 56. Pallo (Nákačka)
