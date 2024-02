Florbalisti SR na úvod kvalifikácie na MS porazili Veľkú Britániu 19:8

kvalifikácia MS 2024 - 2. európsky turnaj - C-skupina:



Veľká Británia - SLOVENSKO 8:19 (2:5, 1:8, 5:6)



Góly: 9. Swales (Jones), 9. McGillivray (Carleson), 39. Blixt (Anson), 48. Tipple (z tr. strieľania), 56. Jeffrey (Carleson), 57. Field, 58. Swales (Rixon), 60. Tipple (Field) - 5. Cvacho (Hatala), 5. Nehila (Gašparík), 12. Korček (Cvacho), 13. Dudovič (Gašparík), 18. Vrábel (Hatala), 23. Batkovič (Gajdoš), 24. Nehila (Gašparík), 25. Kvasnica (Batkovič), 27. Gašparík (Nehila), 30. Batkovič (Gašparík), 30. Mirt (Dudovič), 40. Nehila (Gašparík), 40. Batkovič (Gajdoš), 42. Nehila (Ujhelyi), 46. Dudovič (Gašparík), 51. Dudovič (Gašparík), 54. Ujhelyi (Dudovič), 54. Kvasnica (Jakubec), 60. Kvasnica (Miške). Rozhodovali: Broman, Matti (obaja Švéd.), vylúčení: 2:0, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 100 divákov.



Zostava SR: Melega - Ujhelyi, Mirt, Miške, Jakubec, Hatala, Vrábel, Košarišťan - Nehila, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Korček, Cvacho, Nôta - Pažák





ďalší program C-skupiny:



piatok 2. februára



16.00 SLOVENSKO - Nórsko



sobota 3. februára



12.00 SLOVENSKO - Španielsko

Lóchow 1. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti víťazne vstúpili do kvalifikácie o postup na decembrové majstrovstvá sveta vo švédskom Malmö. Vo štvrtkovom úvodnom zápase na turnaji v poľskom Lóchowe si poradili s Veľkou Britániou 19:8. V C-skupine sa stretnú ešte s Nórskom (v piatok o 16.00 h) a Španielskom (v sobotu o 12.00).Slováci viedli po dvoch tretinách jasne 13:3. Až v závere za rozhodnutého stavu zvoľnili tempo, čo súper využil a štyrmi gólmi skorigoval prehru. Za najlepšieho hráča na slovenskej strane vyhlásili Ronalda Gašparíka, ktorý nazbieral osem bodov za gól a sedem asistencií. Štyri góly strelil Peter Nehila (4+1), po tri dali Michal Dudovič (3+2), Šimon Batkovič (3+1) a Tomáš Kvasnica (3+0). Z celého turnaja sa na decembrový šampionát prebojujú štyri tímy. Miestenky získajú víťazi oboch skupín (C a D), plus ďalšie dve mužstvá, ktoré uspejú v nedeľu v súbojoch medzi druhými a tretími tímami.