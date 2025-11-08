< sekcia Šport
Florbalisti SR zdolali v prípravnom zápase v Trenčíne Slovinsko 6:3
Odveta je na programe v nedeľu.
Autor TASR
Trenčín 8. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti zvíťazili v prvom z dvoch prípravných zápasov so Slovinskom v Trenčíne 6:3. Odveta je na programe v nedeľu.
Slovensko - Slovinsko 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
Góly: 9. Nôta, 17. Nehila, 20. Mirt, 31. Grega, 44. Nôta, 48. Kopejtko - 11. Španger, 16. Kosir, 35. Peklaj
