Florbalisti SR zdolali v prípravnom zápase v Trenčíne Slovinsko 6:3

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Odveta je na programe v nedeľu.

Autor TASR
Trenčín 8. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti zvíťazili v prvom z dvoch prípravných zápasov so Slovinskom v Trenčíne 6:3. Odveta je na programe v nedeľu.

Slovensko - Slovinsko 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Nôta, 17. Nehila, 20. Mirt, 31. Grega, 44. Nôta, 48. Kopejtko - 11. Španger, 16. Kosir, 35. Peklaj
.

