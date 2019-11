Florbalisti Trenčína sú na čele s 9-bodovým náskokom

Extraliga mužov - 9. kolo:

Tabuľka po 9. kole:

1. 1. FBC Florbal Trenčín 9 9 0 0 0 98:37 27



2. FK Florko Košice 9 4 2 2 1 70:57 18



3. ŠK Lido Prírodovedec 9 5 1 1 2 60:47 18



4. FaBK ATU Košice 9 5 1 1 2 71:45 18



5. Florbalový klub AS Trenčín 9 3 2 1 3 52:63 14



6. Tsunami Záhorská Bystrica 8 4 0 1 3 52:49 13



7. TJ A - FbO Nižná 9 4 0 1 4 40:46 13



8. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 9 3 1 1 4 74:60 12



9. Fat Pipe Snipers Bratislava 8 3 1 1 3 56:55 12



10. FBC A4ka Mikuláš Prešov 9 2 1 1 5 65:69 9



11. FBK Púchov 9 1 1 0 7 49:83 5



12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9 0 0 0 9 36:112 0

Bratislava 25. novembra (TASR) - Aj po 9. kole florbalovej extraligy mužov je na čele tabuľky suverénny 1. FBC Florbal Trenčín, ktorý v doterajšom priebehu súťaže nestratil ani bod. Líder už v piatok rozdrvil doma úradujúceho vicemajstra Tsunami Záhorská Bystrica 15:5, keď si už v prvej tretine vypracoval pohodlný šesťgólový náskok.V drese 1. FBC sa šiestimi bodmi (5+1) blysol Karol Pelczarski.zhodnotil duel pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner lídra tabuľky Jan Holovka. Tsunami prehralo druhý zápas po sebe, pred týždňom ho v predĺžení zdolal ŠK Lido. 1. FBC má na čele tabuľky už deväťbodový náskok.Víťazom 37. bitky o Košice sa stalo ATU, ktoré v sobotu triumfovalo nad konkurenčným Florkom 9:8 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Tomáš Turcsányi. Najvyšší gólový rozdiel bol v druhej tretine, keď sa hráči ATU dostal ido vedenia 7:3, no Florko štyrmi presnými zásahmi po sebe vyrovnalo.povedal Samuel Kerekeš, ktorý strelil tri góly ATU.V ďalšom súboji ŠK Lido Prírodovedec triumfoval nad Žilinou 10:3 a natiahol sériu víťazstiev už na šesť duelov. Z tesnej výhry sa tešila Nižná, ktorá zdolala Mikuláš Prešov 6:5. Víťazný gól strelil necelé štyri minúty pred koncom tretej tretiny kapitán Matúš Medžo. Spišská Nová Ves sa nedočkala prvých bodov, hoci domáci duel so Snipers Bratislava sľubne rozbehla, napokon podľahla tesne 7:8.V záverečnom zápase kola hráči AS Trenčín zvíťazili v nedeľu na palubovke nováčika z Púchova 10:8. Štyri body za tri góly a jednu asistenciu dosiahol v drese majstra Peter Heleš.– Tsunami Záhorská Bystrica 15:5 (6:1, 4:2, 5:2)– FBC A4ka Mikuláš Prešov 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)FK Florko Košice –8:9 pp (2:2, 4:5, 2:1 - 0:1)– FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 10:3 (3:2, 2:1, 5:0)FbC Young Arrows Spišská Nová Ves –7:8 (3:1, 3:5, 1:2)FBK Púchov –8:10 (2:4, 2:4, 4:2)