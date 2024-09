Florbalisti Trenčína začali spoluprácu s fínskym klubom Esport Oilers

Trenčín 20. septembra (TASR) - Florbalisti 1. FBC Trenčín začali spoluprácu s fínskym klubom Esport Oilers. Obe organizácie spečatili dohodu vo štvrtok 19. septembra 2024. Tímy plánujú spoločné projekty v podobe kempov, tréningov a vzájomného oboznamovania sa s rôznymi športovými kultúrami. Ďalšie rozvojové aktivity sa budú upresňovať neskôr.



"Je skvelé začať spoluprácu s rastúcim stredoeurópskym klubom, akým je 1.FBC Trenčín. Klub má výnimočne veľkú túžbu posúvať sa vpred a jeho vedenie prejavilo ochotu a záujem prevziať čo najviac vplyvov z fungovania nášho tímu. Cítime, že 1.FBC Trenčín nám môže poskytnúť skvelú príležitosť na otvorenie dverí pre našich hráčov i trénerov smerom k širšiemu medzinárodnému florbalovému prostrediu. Vnímame príležitosť získať vplyvy zo stredoeurópskeho prostredia a kultúry. Netrpezlivo očakávame, aké možnosti a kroky na zlepšenie môže táto spolupráca medzi dvoma klubmi otvoriť," uviedol hlavný tréner mužského tímu Esport Oilers F-League Aleksi Lammi.



Zo vzájomnej spolupráce majú radosť i predstavitelia klubu v Trenčíne, ktorí túto dohodu iniciovali. "Pre náš klub je spolupráca s popredným fínskym extraligovým klubom poctou a zároveň výzvou a veľkou príležitosťou premeniť ju na skvalitnenie celkového fungovania nášho klubu. Ide najmä o vzdelávania trénerov a implementáciu nových tréningových metód. Atraktivitu projektu podčiarkuje i štart mladých perspektívnych fínskych hráčov v našom klube a naopak. Samozrejme, rozhodujúci podiel na dohode o spolupráci má náš súčasný tréner Jouni Olavi Juurela a prezident klubu Miroslav Sága. Počas letných prázdnin spoločne komunikovali so zástupcami Esport Oilers. Sme hrdí, že práve 1.FBC Trenčín získal podporu a sympatie tohto úspešného fínskeho klubu. Veríme, že vzájomná dohoda sa úspešne pretaví do praxe a obohatí oba kluby. Chceme však ísť cestou postupných krokov a nie skokov, preto si na výsledky tejto spolupráce budeme musieť trpezlivo počkať. Už dnes sa na ňu veľmi tešíme," povedal Ivan Piovarči, športový riaditeľ ŠK 1.FBC Trenčín.



Esport Oilers je úradujúcim majstrom Fínska, na svojom konte má už 5 majstrovských titulov, 5 strieborných a 4 bronzové medaily. 1.FBC Trenčín aktuálne úspešne vykročil do svojej dvadsiatej sezóny. Doteraz získal 7 extraligových titulov a 1-krát sa stal vicemajstrom SR. Informoval o tom v tlačovej správe slovenský klub.