Florbalisti Trenčína zdolali Snipers Bratislava 9:7
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) – Najvyššia florbalová súťaž mužov Extraliga pokračovala zápasmi 14. kola, ktoré bolo posledným v tomto kalendárnom roku. Pozíciu lídra si postrážili hráči 1. FBC Trenčín, ktorí sa v Bratislave riadne na víťazstvo 9:7 nad Snipers natrápili. V ďalšom vyrovnanom súboji zvíťazili úradujúci majstri zo Záhorskej bystrice nad Nižnou 4:2. Druhú pozíciu v tabuľke si v Trenčíne v stretnutí proti AS potvrdili florbalisti bratislavského ŠK Lido, ktorí nedovolili domácem tímu ani raz skórovať a zvíťazili 8:0. Informoval o tom Slovenský zväz florbalu (SZFB).
Extraliga mužov – 14. kolo
Tsunami Záhorská Bystrica – FBK Nižná 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly: 19. Šifra (Pápay), 22. Hervay (Šifra), 23. Sivák (Kešelák), 60. Kovaľ (Banga) – 23. Widurski (Latka), 35. Martin (Adrián)
FaBK ATU Košice – DTF team Detva 11:5 (3:2, 6:1, 2:2)
Góly: 1. Olekšák (Fedorčák), 12. Kubík (Kerekeš), 15. Kubík (Kerekeš), 22. Kerekeš (Bezeg), 23. Fedorčák (Štupák), 25. Feňo (Šima), 28. Feňo (Navrátil), 39. Bezeg (Pazsiczký), 39. Meliška (Kerekeš), 47. Olekšák (Fedorčák), 55. Navrátil – 4. Škarvada (Lehocký), 18. Lehocký (Stehlík), 32. Púpala Kamenský), 54. Sabo (Kulich)
FBK AS Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Góly: 14. Kusenda (Kopecký), 20. Nôta (Šablica), 29. Nehila, 35. Kažimír (Máťuš), 36. Nôta (Nehila), 41. Nôta (Nehila), 51. Nôta (Nehila), 55. Hurinský
Snipers Bratislava – 1. FBC Trenčín 7:9 (1:0, 5:5, 1:4) Góly: 9. Vránek, 26. Pacek (Nyitray), 29. Rak (Vránek), Pacek (Citovický), 36. Vránek (Ponomarenko), 40. Vránek (Filípek), 44. Vránek (Koller) – 26. Hatala (Rendl), 32. Kvasnica (Záň), 35. Kvasnica, 36. Kvasnica (Hatala), 38. Rendl (Baránek), 42. Rantala (Korhonen), 53. Hatala (Korhonen), 56. Habánek (Babík), 60. Kvasnica
FK Florko Košice – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 13:8 (2:3, 8:3, 3:2) Góly: 1. Berezňanin (Stano), 5. Čekan (Kátlovský), 21. Pelegrin (Čekan), 28. Kátlovský (Čekan), 31. Kátlovský (Macinský), 32. Hutka (Králik), 33. Berezňanin (Stano), 35. Hutka (Blaško), 37. Čekan (Čekan), 39. Hutka (Blaško), 42. Králik (Krajňák), 50. Kátlovský (Čekan), 59. Stančík (Stano) – 10. Lazor (Struk), 13. Hurajt (Dluhoš), 18. Pavlák (Dluhoš), 28. Pavlák (Bujaki), 35. Beriac (Dluhoš), 36. Dluhoš (Lazor), 49. Dluhoš (Bujaki), 56. Dluhoš (Kastler)
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 11:4 (4:0, 4:3, 3:1) Góly: 10. Matejička (Korček), 12. Brída, 19. Melega (Tulák), 20. Šuška (Škvarna), 24. Jančo (Melega), 29. Korček (Matejička), 35. Imrišík (Miške), 38. Imrišík (Tulák), 46. Škvarna (Korček), 51. Brída (Melega), 58. Šuška (Dudjak) – 26. Lacko (Lupták), 39. Fabian (Pavlikovský), 40. Lupták (Trgiňa), 45. Lupták (Lacko)
