Florbalisti v druhom zápase na MS19 remizovali s Nemeckom 6:6

MS juniorov v Frederikshavne



B-skupina:



SLOVENSKO - Nemecko 6:6 (2:2, 1:2, 3:2)



Góly SR: Batkovič 2, Pacek, Ozimý, Šuška, Korček, 390 divákov.

Frederikshavn 27. apríla (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti do 19 rokov remizovali vo svojom druhom zápase na MS juniorov v dánskom Frederikshavne s Nemeckom 6:6. Do tabuľky B-skupiny si pripísali prvý bod, zostali na 4. mieste o skóre za tretími Nemcami. Dva góly SR strelil Šimon Batkovič.Mladí Slováci sa na záver základnej skupiny stretnú so Švajčiarmi (piatok 28. apríla o 16.00 h). Prvé dva tímy zo skupiny postúpia do sobotňajšieho semifinále, ktoré sa hrá do "kríža" s dvojicou najlepších z A-skupiny. Tretie tímy z týchto dvoch výkonnostne silnejších skupín budú hrať takisto v sobotu o konečné 5. miesto, posledné štvrté sa dostanú do víkendovej dvojzápasovej "prelínačky" s prvými družstvami z výkonnostne slabších skupín C a D, ktorá určí poradie na 7. – 10. priečke.