Florbalistky Nemšovej ovládajú čelo, nájazdová dráma pre Partizánske

výsledky 5. kola Hyundai Extraligy žien:



MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - FBK Harvard Partizánske 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Faktorová, 48. Záteková - 39. Utekalová, 41. Detková, 66. Uhrinová, 52 divákov







ŠK Slávia SPU DFA Nitra - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 9:8 (5:3, 2:2, 2:3)



Góly: 1. Blehová, 2. Kopčeková, 4. Krajčová, 6. Pintérová, 19. Kopčeková, 37. Kopčeková, 39. Karkošková, 48. Kopčeková, 57. Kopčeková - 8. Kľúčiková, 12. Molčanová, 14. Čintalanová, 26. Molčanová, 39. Kičová, 44. Randová, 48. Zajacová, 55. Kičová, 52 divákov







ŠK 98 Pruské - NTS FK - ZŠ Nemšová 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)



Góly: 18. Žikavská, 49. Trošková - 2. Mrázová, 20. Kulová, 22. Bahnová, 32. Vyletelková, 36. Hoštáková, 58. Franclová, 125 divákov

Bratislava 3. októbra (TASR) - Florbalistky Nemšovej zvíťazili v 5. kola Extraligy žien na pôde ŠK 98 Pruské 6:2, pripísali si štvrtý triumf a stále sú na čele tabuľky. Nemšová vedie súťaž s 13 bodmi.Zaujímavý duel sledovali diváci v Kysuckom Novom Meste, kde zavítali majsterky z Harvardu Partizánske. Rozuzlenie neprinieslo ani päťminútové predĺženie a tak sa o všetkom rozhodlo v samostatných nájazdoch. V nich boli napokon úspešnejšie hosťujúce hráčky a zásluhou Denisy Uhrinovej brali do tabuľky extra bod navyše (2:3 pp a sn).povedala Laura Chúpeková, ktorá sa do Kysuckého Nového Mesta vrátila na túto sezónu z Ostravy.Oba tímy, Partizánske a Kysucké Nové Mesto, majú na konte rovnaký počet osem bodov. Slávistky z Nitry zaznamenali prvé víťazstvo, keď zdolali na domácej pôde bratislavský Hurikán 9:8, ktorý má na konte zatiaľ len jediný bod a je na poslednom mieste. Ideálny vstup do sezóny nemajú ani hráčky Pruského, keď v piatich zápasoch zatiaľ nazbierali päť bodov a sú na 5. mieste. Individuálne štatistiky vedie Alexandra Kopčeková z Nitry (14 bodov). Extraliga žien pokračuje ďalšími zápasmi 14. októbra.