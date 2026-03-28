Florbalistky Pruského zdolali Spišskú Novú Ves

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Slovenská reprezentantka Jana Trošková zaznamenala štyri presné zásahy.

Autor TASR
Pruské 28. marca (TASR) - Florbalistky Pruského zvíťazili v úvodnom finálovom dueli Hyundai extraligy žien nad Spišskou Novou Vsou 6:2. O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili päť gólov. Slovenská reprezentantka Jana Trošková zaznamenala štyri presné zásahy.

prvý finálový zápas Hyundai extraligy žien:

ŠK 98 Pruské – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 6:2 (0:1, 5:0, 1:1)

Góly: 24. Trošková, 30. Pintérová (Hrehušová), 34. Trošková (Hrehušová), 37. Trošková (Hrehušová), 38. Trošková (Pintérová), 57. Pintérová – 12. Talpašová (Kocúrová), 47. Talpašová (Grossová)
.

