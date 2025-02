Florbalistky Slovenska prehrali v kvalifikácii so Švajčiarkami

finále:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 6:4 (4:2, 1:1, 1:1)

Lignano Sabbiadoro 1. februára (TASR) - Slovenské florbalistky prehrali vo finále kvalifikačného turnaja o postup na MS 2025 so Švajčiarkami 4:6 a na podujatí v talianskom Lignano Sabbiadoro obsadili konečné druhé miesto. Miestenku na tohtoročný svetový šampionát v Česku (6.-14. decembra) si zabezpečili už pred sobotným zápasom.Slovenky sa kvalifikovali na MS vďaka prvenstvu v D-skupine, ktorú ovládli bez straty bodu. Dokázali v nej zdolať Francúzky (14:1), Poľky (4:2) i domáce Talianky (15:1). V záverečnom dueli na turnaji proti víťazkam C-skupiny Švajčiarkam tak už nešlo o nič významné, Slovenky však dokázali favoritky potrápiť a až do konca zápasu bojovali o dobrý výsledok. Okrem Sloveniek a Švajčiariek si postup na šampionát vybojovali z tohto turnaja aj tímy z druhých priečok C a D-skupiny Poľky a Holanďanky, plus Dánky, ktoré uspeli v súboji o konečné 5. miesto proti Taliankam.