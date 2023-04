Florbalistky SR na MS v B-skupine proti Poľsku, Česku a Švédsku

Bratislava 4. apríla (TASR) – Slovenské florbalistky sa na MS v Singapure (2. – 10. decembra 2023) stretnú v základnej fáze s Poľskom, Českom a Švédskom. Rozhodol o tom utorňajší žreb Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Slovenky odohrajú stretnutia v B-skupine, z ktorej postúpia do vyraďovacích bojov najlepšie dva tímy. Slovenský zväz florbalu (SZFB) o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Na 14. MS florbalistiek sa predstavia zástupkyne 16 zo 77 členských krajín. Do kvalifikácie sa zapojilo 28 z nich. V A-skupine sa stretnú Fínsko, Lotyšsko, Nórsko a Švajčiarsko, v C-skupine Austrália, Francúzsko, Nemecko a automaticky kvalifikovaný hostiteľ Singapur a v D-skupine Dánsko, Estónsko, Japonsko a USA.



"Vzhľadom na našu príslušnosť k rankingovej hornej osmičke krajín bolo jasné, že v základnej skupine budeme mať bez ohľadu na výsledok žrebu len kvalitné súperky. V úvodných troch zápasoch na šampionáte sa pokúsime dosiahnuť aspoň jedno príjemné prekvapenie. Azda najviac si môžeme trúfať na naše tradičné rivalky Poľky," uviedol pre SZFB tréner Michal Jedlička.



Jeho zverenky figurujú na šiestej pozícii rebríčka a žrebovali ich z druhého koša. Aj v prípade poslednej štvrtej priečky v skupine dostanú šancu zahrať si v 1. kole play off o prienik do štvrťfinále. Držiteľky zlata z uplynulých ôsmich vrcholných podujatí vrátane Uppsaly 2021 Švédky sú líderkami hodnotenia, Češky sa nachádzajú na štvrtej priečke, Poľky na piatej. Švédsko má z doterajších trinástich šampionátov medailovú bilanciu 10-1-2. Česko si vybojovalo bronz v roku 2011 a odvtedy päťkrát skončilo bez výnimky na nevďačnej "zemiakovej" štvrtej priečke. Pre Poľsko je maximom piate miesto z predchádzajúcich dvoch MS, pričom v súboji o takúto konečnú pozíciu zhodne zvíťazilo práve nad Slovenskom - historicky najlepšie piatym na domácich MS 2017.



"Dôležité bude, aby sa dievčatá dobre zohrali pred vyraďovacou fázou a zdravotne sa do nej dostali v optimálnom stave. Za papierovo normálnych okolností sa šampionát pre nás naplno začne až 1. kolom play off. Vstupným cieľom bude nepodliezť latku nasadenú dvoma predchádzajúcimi vrcholnými podujatiami. Radi by sme sa čo najviac priblížili k stabilnej najsilnejšej štvorke," dodal Jedlička.



Slovenky si účasť v Singapure vybojovali na prelome januára a februára na turnaji zóny EUR3 európskej kvalifikácie v talianskom Lignane Sabbiadoro. Postupne zvíťazili nad Španielkami 28:1, zdolali Estónky 12:0, podľahli favorizovaným obhajkyniam šampionátového bronzu Švajčiarkam 6:7 a prevýšili Ukrajinky 25:2. Obsadili druhú pozíciu, postúpili prvé tri tímy.