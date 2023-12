Florbalistky SR prehrali vo štvrťfinále MS so Švajčiarkami 4:8

MS florbalistiek - štvrťfinále:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 8:4 (2:1, 5:1, 1:2)



Góly: 2. Spichigerová (Gerigová), 15. Fitziová (Gamperliová), 24. Gerigová (Stettlerová), 25. Wielandová (Edizová), 27. Gerigová (Ruttimannová), 29. Stettlerová (Ruttimannová), 32. Gredigová (Metzgerová), 52. Spichigerová - 12. P. Hudáková (Belicová), 34. Belicová (Ďuriková), 46. P. Hudáková (Belicová), 57. Klapitová (P. Hudáková). Rozhodovali: Kostinek, Reichel (obaja ČR), vylúčené: 1:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0.



Zostava SR: Krištofová - Ďuríková, Klapitová, Pudišová, Červená, Kocúrová, Trošková, Hrabovská - K. Hudáková, Šponiarová, Faktorová - Chúpeková, Belicová, P. Hudáková - Sabolová, Grossová, Schnetzerová - Mrázová, Žikavská

Singapur 8. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky prehrali vo štvrťfinále MS v Singapure s favorizovanými Švajčiarkami 4:8 a cez víkend budú hrať o konečné 5.-8. miesto. V sobotu sa o 4.00 SEČ stretnú s Lotyškami.Slovenky odolávali bronzovým medailistkám z prechádzajúcich MS v Uppsale iba v prvej tretine, po ktorej prehrávali tesne 1:2. V druhej časti však Švajčiarky pridali, strelili päť gólov a prakticky rozhodli o svojom triumfe. Dva góly SR strelila Paulína Hudáková (2+1), po jednom pridali Kristána Belicová (1+2) a Katarína Klapitová. Za najlepšiu hráčku na slovenskej strane vyhlásili brankárku Karolínu Krištofovú.Slovenské reprezentantky tak ani na siedmy pokus neprenikli medzi najlepšiu štvorku. Stále však môžu splniť svoj cieľ, ktorým je zisk piateho miesta. Vyrovnali by tým svoje najlepšie umiestenie z MS 2017 v Bratislave.Slovenky dokázali v prvej tretine vzdorovať tretiemu družstvu svetového rebríčka. V 2. minúte síce inkasovali, keď sa z predbránkového priestoru presadila Spichigerová, ale inak držali súpera "na uzde" a samy nebezpečne hrozili z brejkových situácií. Najprv dobrú šancu nevyužila Klapitová a v 12. minúte P. Hudáková vyrovnala po rýchlom prečíslení. Následne mohla Belicová strhnúť vedenie na slovenskú stranu, proti bola Schmidová. Do šatní sa však išlo za stavu 2:1 pre Helvétky, keď ich druhý gól strelila Fitziová. V druhej časti favorit zvýšil tempo, spresnil svoje kombinácie a štyrmi gólmi v priebehu necelých piatich minút položil základ svojho víťazstva. V presilovke za stavu 1:6 odvolal tréner Jedlička brankárku Krištofovú a Slovenky to skúsili šestici, ale výsledkom bol iba siedmy inkasovaný gól do prázdnej bránky. Až potom sa ujalo nahodenie Ďuríkovej a teč Belicovej - 7:2. Švajčiarky v treťom dejstve kontrolovali hru, nikam sa už nehnali. P. Hudáková svojím druhým gólom v zápase znížila na 3:7, ale potom to Slovenky opäť skúsili v power play bez brankárky a dostali ôsmy gól. Záverečné slovo mala Klapitová, ktorá upravila na konečných 4:8.