Florbalistky zabojujú o štvrťfinále MS s hráčkami USA

ďalší zápas B-skupiny:



Fínsko - Švédsko 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)



tabuľka:



1. Švédsko 3 3 0 0 51:6 6



2. Fínsko 3 2 0 1 25:11 4



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 11:29 2



3. Nemecko 3 0 0 3 0:41 0

Uppsala 30. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky zabojujú o postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale proti reprezentantkám USA. Duel je na programe v stredu 1. decembra o 16.00 h.Zverenky trénera Michala Jedličku obsadil v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín na šampionáte 3. miesto. V béčku si pripísali na konto prehry s domácim Švédskom (3:22) a s Fínskom (2:7), v treťom zápase zdolali Nemecko 6:0, čo znamenalo, že obsadili tretiu priečku a v predkole play off narazia na tím z druhého miesta C-skupiny. Na ňom skončili hráčky USA, ktoré v utorok zdolali Thajsko 8:6. Prvé dva tímy z A a B-skupiny postúpili priamo do štvrťfinále.