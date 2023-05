Florida blízko k postupu cez Toronto, Seattle vedie nad Dallasom 2:1

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 3. zápasy



New Jersey - Carolina 8:4

/stav série: 1:2/



Florida - Toronto 3:2 pp

/stav série: 3:0/



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas



Seattle - Dallas 7:2

/stav série: 2:1/

New York 8. mája (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom si v 2. kole play off NHL pripísali prvé víťazstvo. V treťom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali doma Carolinu 8:4 a stav série znížili na 1:2. Blízko k postupu je Florida, ktorá uspela aj v treťom stretnutí s Torontom. Po domácom triumfe 3:2 po predĺžení je to v sérii už 3:0. Seattle vedie nad Dallasom 2:1 na zápasy, hráči Kraken vyhrali tretí duel doma 7:2.Jack Hughes sa v drese New Jersey blysol dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Jeho brat Luke Hughes absolvoval debut v play off a v pozícii obrancu si pripísal dve asistencie, Dawson Mercer bol pri troch góloch domácich. "Diabli" triumfovali napriek tomu, že Carolina im dala až tri góly vo vlastnom oslabení. Hurricanes sú štvrtý tím v histórii NHL a prvý za uplynulých 40 rokov, ktorý dokázal trikrát skórovať v oslabení v jednom dueli play off.Jeden gól v oslabení dosiahli aj hráči New Jersey, na 3:0 ním v 13. minúte zvýšil Michael McLeod pri vylúčení Tatara za hru vysokou hokejkou na Sebastiana Aha. Slovenský útočník odohral celkovo 12:16 min, mal dva mínusové body, dve trestné minúty a jeden "hit". Domácich nasmerovali k víťazstvu tri góly v prvej tretine, hneď v úvode druhej potom zvýšil svojím prvým gólom v tohtoročnej vyraďovačke Nico Hischier na 4:0. Brankár Vítek Vaněček prispel k triumfu 26 zákrokmi. Bol to jeho prvý štart od druhého zápasu 1. kola proti NY Rangers, potom prepustil miesto v bránke Akirovi Schmidovi.Sam Reinhart zariadil vo 4. minúte predĺženia víťazstvo Floridy nad Torontom 3:2. Už v noci na štvrtok tak môžu Panthers vo štvrtom stretnutí série na domácom ľade rozhodnúť o svojom prvom postupe do konferenčného finále od roku 1996. Ďalšie presné zásahy Floridy zaznamenali Anthony Duclair a Carter Verhaeghe, brankár Sergej Bobrovskij mal 22 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Iľja Samsonov musel bránku Toronta pre zranenie nútene opustiť v 37. sekunde druhej periódy za priaznivého stavu pre svoj tím 1:0. Nahradil ho Joseph Woll.Hráči Seattlu rozhodli o víťazstve nad Dallasom 7:2 piatimi gólmi v druhej tretine. Zhodne po dva body za gól a asistenciu mali v drese úspešnejšieho tímu Matty Beniers, Eeli Tolvanen, Alex Wennberg a Justin Schultz. Brankár Philipp Grubauer zaznamenal výhru vďaka 24 zákrokom. Na druhej strane Jakea Oettingera po piatich inkasovaných góloch zo 17 striel vystriedal na začiatku tretej tretiny Scott Wedgewood.