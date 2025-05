Florida dominuje vo finále východu, 60. gól Marchanda v play off

Sunrise 25. mája (TASR) - Finále Východnej konferencie NHL má zatiaľ jednostranný priebeh. Hokejisti Floridy zvíťazili v prvých troch zápasoch nad Carolinou 5:2, 5:0 a 6:2 a majú tak šancu ukončiť sériu v najkratšom možnom čase.



Panthers sú iba tretím tímom za uplynulých 30 rokov, ktorý v štyroch dueloch play off za sebou strelil päť a viac gólov. Konferenčné semifinále zakončili hladkým triumfom 6:1 nad Torontom. Coloradu sa niečo podobné podarilo vlani v piatich dueloch v rade, Detroit to dokázal v roku 1995 takisto v štyroch stretnutiach za sebou.



Obhajca Stanleyho pohára však tretí súboj série rozhodol až v tretej časti, keď v priebehu 10 minút strelil päť gólov. „V tretej tretine sme prevzali kontrolu nad zápasom,“ potvrdil kapitán tímu Aleksander Barkov. V úvodných 40 minútach sa hral pritom pomerne vyrovnaný hokej. „Nemyslím si, že skóre týchto stretnutí vyjadruje dianie na ľade. Zápasy boli celkom tesné. Vyzerá to tak, že sa k nám odrážajú puky, niekedy to boli aj skutočne šťastné odrazy, ktoré nám zabezpečili vyšší náskok,“ povedal podľa TSN.ca útočník Bostonu Brad Marchand.



Kanadský krídelník svojím gólom uzavrel skóre tretieho zápasu s Carolinou. Bývalý dlhoročný hráč Bostonu sa stal sa iba štvrtým aktívnym hokejistom v NHL, ktorý dal 10 gólov v play off proti aspoň dvom tímom. Okrem desiatich do siete Hurricanes strelil aj 13 proti Torontu Maple Leafs. Napodobnil tak Jevgenija Malkina (3), Sidneyho Crosbyho (3) a Alexandra Ovečkina (2). Marchand strelil svoj jubilejný 60. gól v play off v kariére. Z aktívnych hráčov to dokázali tiež už len Ovečkin (77), Crosby (71) a Malkin (67).