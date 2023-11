Florida dosiahla 1000. výhru v základnej časti

New York 18. novembra (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers dosiahli v nočnom zápase NHL svoje jubilejné 1000. víťazstvo v základnej časti. Podarilo sa im to na ľade Anaheimu Ducks po triumfe 2:1. Míľnik dosiahol aj holandský útočník Daniel Sprong z Detroitu, ktorý sa stal prvým hráčom s gólom z trestného strieľania v zápase NHL mimo Severnej Ameriky.



Panthers pôsobia v NHL od roku 1993. Po piatkovom zápase majú v základnej časti bilanciu 1000 víťazstiev, 142 remíz, 223 prehier po predĺžení (alebo sam. nájazdoch) a 925 prehier v riadnom hracom čase.



Útočník Toronta Maple Leafs William Nylander prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu nad Detroitom a predĺžil tým svoju bodovú sériu od začiatku sezóny už na 16 zápasov. Bol to pre neho tretí trojbodový večer v sezóne, tentoraz však špeciálny, keďže ho dosiahol pred publikom v rodnom Švédsku počas zápasu tzv. Global series. "Tá séria tu je a je taká aká je. Ja sa sústredím len na to, aby som tvrdo pracoval a aby sa darilo tímu. To je vždy najdôležitejšie," povedal Nylander.



Nylanderova séria minimálne s jedným bodom od úvodu ročníka je 11. najdlhšia v histórii NHL a zároveň najdlhšia v histórii Maple Leafs. Rekord drží Wayne Gretzky, ktorý bodoval v úvodných 51 zápasoch sezóny 1983/1984.



Pre útočníka Detroitu J. T. Comphera to bol už šiesty zápas základnej časti NHL mimo Severnej Ameriky. Vyrovnal tým doterajšie maximá obrancov Erika Johnsona a Ryana McDonagha.



Brankár Winnipegu Connor Hellebuyck pomohol 25 zákrokmi k triumfu svojho tímu nad Buffalom Sabres. Dosiahol tým svoj 246. víťazný zápas, čím sa v historickom poradí amerických brankárov vyrovnal Jimmymu Howardovi. Na čele poradia je Ryan Miller s 391 výhrami.