Florida - Edmonton 4:5 pp v 4. finále, v 72. minúte rozhodol Draisaitl

finále Stanleyho pohára



štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 4:5 pp (3:0, 0:3, 1:1 - 0:1)



Góly: 12. Tkachuk (Barkov), 17. Tkachuk (Reinhart, Barkov), 20. Lundell (Verhaeghe, Reinhart), 60. Reinhart (Tkachuk, Bennett) - 24. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 33. Nurse (Ekholm, Henrique), 36. Podkolzin (Nurse, Draisaitl), 54. Walman (Kapanen, Nugent-Hopkins), 72. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm). Brankári: Bobrovskij - S. Skinner (21. Pickard), strely na bránku: 40:35.



/stav série: 2:2/

Sunrise 13. júna (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v noci na piatok vo štvrtom zápase finále play off NHL na ľade Floridy Panthers 5:4 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2:2. O triumfe hostí rozhodol v 72. minúte Leon Draisaitl. Séria o Stanleyho pohár sa presúva späť do Edmontonu, piaty duel sa uskutoční v nedeľu o 2.00 SELČ.Florida mala pritom zápas výborne rozbehnutý, po úvodnej tretine viedla aj vďaka dvom gólom Matta Tkachuka a jednom presnom zásahu Antona Lundella 3:0. Panthers vyhnali z bránkyStuarta Skinnera, ktorého po prestávke nahradil Calvin Pickard. Hostí zmena nakopla a v druhej časti sa im podarilo tromi gólmi vyrovnať. V 54. minúte ich poslal do vedenia obranca Jake Walman, alesi gólom Sama Reinharta 19,5 sekundy pred koncom tretej tretiny vynútili predĺženie. V ňom rozhodol o víťazstve Edmontonu Draisaitl. Nemecký útočník chcel bekhendom ponúknuť puk Coreymu Perrymu, jeho nahodenie však nešťastne tečoval brániaci Niko Mikkola a puk dokĺzal cez Sergeja Bobrovského do siete. Draisaitl strelil už štvrtý víťazný gól v predĺžení v tohtoročných vyraďovacích bojoch.