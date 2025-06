FLORIDA OPÄŤ ZÍSKALA STANLEYHO POHÁR: Edmonton zdolala 4:2 na zápasy

Na snímke hráč Floridy Aleksander Barkov nesie nad hlavou Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off zámorskej NHL Florida Panthers - Edmonton Oilers v americkom meste Sunrise 17. júna 2025. Foto: TASR/AP

Na snímke hráči Floridy pózujú na spoločnú fotografiu so Stanleyho pohárom po šiestom stretnutí finále play off zámorskej NHL Florida Panthers - Edmonton Oilers v americkom meste Sunrise 17. júna 2025. Foto: TASR/AP

finále Stanleyho pohára



šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers – Edmonton Oilers 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)



Góly: 5. Reinhart, 20. Tkachuk (Luostarinen, Lundell), 38. Reinhart (Barkov, Verhaeghe), 54. Reinhart (Barkov, Verhaeghe), 55. Reinhart (Verhaeghe, Ekblad) – 56. Podkolzin (Walman, Brown). Rozhodcovia: Hebert, Rooney – Berg, Gibbons, vylúčení: 1:1 na 2 min, navyše: Kane (Edmonton) 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia 0:0, strely na bránku: 25:29, 19.983 divákov.



/konečný stav série: 4:2, Florida získala Stanleyho pohár/







Florida: Bobrovskij – Ekblad, Forsling, Jones, Mikkola, Kulikov, Schmidt – Reinhart, Barkov, Verhaeghe – Tkachuk, Bennett, Rodrigues – Marchand, Lundell, Luostarinen – Gadjovich, Nosek, Greer



Edmonton: S. Skinner – Bouchard, Ekholm, Kulak, Nurse, Klingberg, Walman – Perry, McDavid, Nugent-Hopkins – Kapanen, Draisaitl, Kane – Frederic, Henrique, J. Skinner – Brown, Janmark, Podkolzin

Na snímke kapitán Floridy Aleksander Barkov (vpravo) a komisár hokejovej NHL Gary Bettman držia Stanleyho pohár po šiestom stretnutí finále play off zámorskej NHL Florida Panthers - Edmonton Oilers v americkom meste Sunrise 17. júna 2025. Foto: TASR/AP

Zoznam víťazov Stanleyho pohára



2025 Florida Panthers



2024 Florida Panthers



2023 Vegas Golden Knights



2022 Colorado Avalanche



2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2019 St. Louis Blues



2018 Washington Capitals



2017 Pittsburgh Penguins



2016 Pittsburgh Penguins



2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)



2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)



2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)



2012 Los Angeles Kings



2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)



2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)



2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)



2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)



2007 Anaheim Ducks



2006 Carolina Hurricanes



2005 výluka



2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)



2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)



2002 Detroit Red Wings



2001 Colorado Avalanche



2000 New Jersey Devils



1999 Dallas Stars



1998 Detroit Red Wings



1997 Detroit Red Wings



1996 Colorado Avalanche



1995 New Jersey Devils



1994 New York Rangers



1993 Montreal Canadiens



1992 Pittsburgh Penguins



1991 Pittsburgh Penguins



1990 Edmonton Oilers



1989 Calgary Flames



1988 Edmonton Oilers



1987 Edmonton Oilers



1986 Montreal Canadiens



1985 Edmonton Oilers



1984 Edmonton Oilers



1983 New York Islanders



1982 New York Islanders



1981 New York Islanders



1980 New York Islanders



1979 Montreal Canadiens



1978 Montreal Canadiens



1977 Montreal Canadiens



1976 Montreal Canadiens



1975 Philadelphia Flyers



1974 Philadelphia Flyers



1973 Montreal Canadiens



1972 Boston Bruins



1971 Montreal Canadiens



1970 Boston Bruins



1969 Montreal Canadiens



1968 Montreal Canadiens



1967 Toronto Maple Leafs



1966 Montreal Canadiens



1965 Montreal Canadiens



1964 Toronto Maple Leafs



1963 Toronto Maple Leafs



1962 Toronto Maple Leafs



1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)



1960 Montreal Canadiens



1959 Montreal Canadiens



1958 Montreal Canadiens



1957 Montreal Canadiens



1956 Montreal Canadiens



1955 Detroit Red Wings



1954 Detroit Red Wings



1953 Montreal Canadiens



1952 Detroit Red Wings



1951 Toronto Maple Leafs



1950 Detroit Red Wings



1949 Toronto Maple Leafs



1948 Toronto Maple Leafs



1947 Toronto Maple Leafs



1946 Montreal Canadiens



1945 Toronto Maple Leafs



1944 Montreal Canadiens



1943 Detroit Red Wings



1942 Toronto Maple Leafs



1941 Boston Bruins



1940 New York Rangers



1939 Boston Bruins



1938 Chicago Black Hawks



1937 Detroit Red Wings



1936 Detroit Red Wings



1935 Montreal Maroons



1934 Chicago Black Hawks



1933 New York Rangers



1932 Toronto Maple Leafs



1931 Montreal Canadiens



1930 Montreal Canadiens



1929 Boston Bruins



1928 New York Rangers



1927 Ottawa Senators



1926 Montreal Maroons



1925 Victoria Cougars



1924 Montreal Canadiens



1923 Ottawa Senators



1922 Toronto St. Pats



1921 Ottawa Senators



1920 Ottawa Senators



1919 bez víťaza



1918 Toronto Arenas



1917 Seattle Metropolitans



1916 Montreal Canadiens



1915 Vancouver Millionaires



1914 Toronto Blueshirts



1913 Quebec Bulldogs



1912 Quebec Bulldogs



1911 Ottawa Senators



1910 Montreal Wanderers



1909 Ottawa Senators



1908 Montreal Wanderers



1907 Montreal Wanderers



1906 Montreal Wanderers



1905 Ottawa Silver Seven



1904 Ottawa Silver Seven



1903 Ottawa Silver Seven



1902 Montreal A. A. A.



1901 Winnipeg Victorias



1900 Montreal Shamrocks



1899 Montreal Shamrocks



1898 Montreal Victorias



1897 Montreal Victorias



1896 Montreal Victorias



1895 Montreal Victorias



1894 Montreal A. A. A.



1893 Montreal A. A. A.

Zoznam víťazov podľa počtu titulov



24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche



2 - Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Florida Panthers



1 - Calgary Flames, Dallas Stars, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks, St. Louis Blues, Washington Capitals, Vegas Golden Knights





Sunrise 18. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers úspešne obhájili zisk Stanleyho pohára. V šiestom stretnutí finále play off NHL zvíťazili v noci na stredu nad Edmontonom Oilers 5:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Štyrmi gólmi potiahol domácich k úspešnému výsledku Sam Reinhart.Florida sa stala desiatym tímom v histórii, ktorá obhájila slávny strieborný grál. Naposledy sa tento počin podaril hráčom Tampy Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom (2020, 2021). „Panteri“ vybojovali celkovo druhú majstrovskú trofej, vlani zdolali rovnako Edmonton 4:3 na zápasy. Predtým boli vo finále Stanley Cupu dvakrát neúspešní - v roku 1996 podľahli Coloradu v sérii jasne 0:4, pred dvoma rokmi prehrali s Vegas 1:4.Oporou Panthers v play off bol opäť brankár Sergej Bobrovskij, ktorý zaznamenal vo vyraďovačke tri čisté kontá. V šiestom stretnutí inkasoval len raz. Až šesť hráčov tímu malo v play off na konte viac ako 20 bodov. Boli medzi nimi Matthew Tkachuk, Sam Bennett, Reinhart, Carter Verhaeghe, kapitán Aleksander Barkov i Brad Marchand. Reinhart vyrovnal rekord finále Stanleyho pohára v počte gólov v jednom zápase (4). Napodobnil Babea Dyea (1922 Toronto St. Patricks).uviedol Marchand podľa AFP. Skúsený tridsaťsedemročný krídelník sa tesne pred uzávierkou výmen sťahoval z Bostonu na Floridu. Bol dlhoročnou oporou Bruins, patril k ťahúňom mužstva, ktoré vedené kapitánom Zdenom Chárom získalo v roku 2011 Stanleyho pohár.zdôraznil Bobrovskij.Florida skončila v základnej časti na treťom mieste v Atlantickej divízii a do vyraďovačky išla z piatej priečky vo Východnej konferencii. V play off potom postupne vyradila Tampu (4:1), Toronto Maple Leafs (4:3) a v konferenčnom finále Carolinu Hurricanes 4:1 na zápasy.Edmonton nepridal do zbierky svoj šiesty profiligový titul, na ktorý čaká už od roku 1990. Minulý rok prehral v boji o trofej rovnako s Floridou až v rozhodujúcom siedmom zápase. Vo finálovej sérii neuspel štvrtýkrát v histórii.Kapitán „olejárov“ Connor McDavid nedokázal doviesť tím k prvenstvu ani na druhý pokus. „Prehrali sme s naozaj dobrým tímom. Nikto to nevzdal, ale oni sú skvelé mužstvo. Nie nadarmo sú dvojnásobnými víťazmi Stanleyho pohára,“ povedal.Predĺžilo sa aj čakanie na kanadského víťaza Stanleyho pohára, naposledy ním bol Montreal Canadiens v sezóne 1992/1993, teda pred 32 rokmi. Slovenský hokej nemal vo finálovej sérii zastúpenie.V bránke Oilers dostal šancu Stuart Skinner. Do obrany sa vrátil John Klingberg a do útoku Kasperi Kapanen, ktorý nahradil Viktora Arvidssona. Florida nastúpila v rovnakom v zložení, ako v piatom stretnutí série. Úvod patrila Edmontonu, ktorého hráči boli aktívnejší. V piatej minúte však domáci Reinhart urobil skvelú prácu pri forčekingu, zobral puk Bouchardovi, obhodil si Ekholma a prekonal Skinnera. Hostia hrali častejšie v útočnom pásme, no Florida mala bližšie ku gólu. Bennetta v 16. minúte vo veľkej šanci vychytal brankár Oilers. Skinner sa zaskvel aj pri zakončení Greera. Domáci udreli 47 sekúnd pred prestávkou, Luostarinen potiahol puk do pásma, poslal prihrávku do druhej vlny pre Tkachuka, ktorý spomedzi kruhov zvýšil na 2:0. V úvode druhej časti McDavid v prečíslení našiel pre bránkou Perryho, ktorý nedokázal znížiť. Edmonton sa prezentoval ofenzívnejšie, pretože sa chcel gólom vrátiť späť do hry. Panthers čakali na kontry. Domáci predvádzali skvelý taktický výkon a súpera nepúšťali takmer k ničomu. V 38. minúte domáci zatlačili súpera v obrannom pásme a po góle na 3:0 sa zdalo byť rozhodnuté. Verhaegheho ľahkú strelu Skinner len vyrazil, Barkov sa dostal k puku a našiel pred bránou korčuľu Reinharta, od ktorej sa odrazil puk do siete. Edmonton v tretej tretine viackrát v útoku riskoval, čo mohli na druhej strane využiť Lundell s Marchandom. Hostia vyskúšali sedem minút pred sirénou hru bez brankára. Trvala však len 26 sekúnd, keď Reinhart strelou do prázdnej brány skompletizoval hetrik a už vyvolal na tribúnach oslavy titulu. Oilers to ešte raz skúsili bez Skinnera a Reinhart potvrdil veľký večer, dosiahol štvrtý gól. Podkolzin síce zakrátko upravil na 1:5, ale to bolo zo strany hostí všetko.