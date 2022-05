Calgary otočilo duel so Stars, Mangiapane: Tesný zápas v tesnej sérii

1. kolo play off NHL

štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápasy:



New York Rangers - Pittsburgh 5:3 /stav série: 2:3/





Florida - Washington 5:3 /stav série: 3:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Calgary - Dallas 3:1 /stav série: 3:2/

New York 12. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v piatom stretnutí 1. kola play off NHL na ľade víťaza základnej časti Floridy 3:5.Panthers sa podarilo zmazať trojgólové manko, keď v ich drese zažiaril autor dvoch gólov a troch asistencií Carter Verhaeghe. Pre kanadského útočníka to bol prvý päťbodový duel v NHL a zároveň utvoril individuálny bodový rekord svojho tímu v zápase play off.uviedol po stretnutí tréner domácich Andrew Brunette pre oficiálnu webstránku profiligy.Florida vedie v sérii 3:2 na zápasy a od postupu do 2. kola ju delí posledný krok. V prípade vypadnutia by mohol Fehérváry posilniť slovenskú reprezentáciu na MS v Helsinkách. Dvadsaťdvaročný bek bol na ľade 22:57 minúty a pripísal si dva mínusové body. Jeho spoluhráč T.J. Oshie vsietil presilovkový gól v treťom stretnutí za sebou, čím vyrovnal rekord Capitals vo vyraďovacej fáze.Skóre otočilo aj Calgary, ktoré zdolalo Dallas 3:1. Do 47. minúty prehrávalo po góle Jasona Robertsona, pre ktorého to bola gólová premiéra v play off. V základnej časti zaknihoval 41 presných zásahov.uviedol strelec druhého gólu domácich Andrew Mangiapane.V drese Dallasu sa predstavil aj slovenský útočník Marián Studenič, ktorý odohral 8:26 minúty a raz vystrelil na bránku. Jeho "hviezdy" sú blízko vypadnutia, vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie prehrávajú 2:3 na zápasy.Hrozbu predčasného konca odvrátili hráči New York Rangers, ktorí doma zdolali Pittsburgh 5:3 a znížili v sérii na 2:3. V drese hosťujúcich Penguins strávil na ľade iba necelých jedenásť minút Sidney Crosby. Duel nedohral pre zranenie hornej časti tela, ktoré zrejme utrpel pri hite od Jacoba Troubu.Penguins pritom mohli začať diktovať úplne iný priebeh zápasu, keď sa dostali do presilovky o dvoch hráčov hneď v prvej minúte. Skóre však otvorili až v polovici úvodného dejstva zásluhou Jakea Guentzela. Ten si v sérii pripísal už siedmy gól, viac ako on vsietili už len Mario Lemieux (9) a Crosby (8).Rangers poslal do vedenia Filip Chytil, keď v 43. minúte zvýšil na 4:3. Presilovkový gól bol jeho premiérový v play off.uviedol po stretnutí český útočník.