Florida podľahla v úvodnom semifinále Východnej konferencie Bostonu

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Florida Panthers - Boston Bruins 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)



Góly: 32. Tkachuk (Barkov) – 33. Geekie (Zacha, Pastrňák), 37. Lohrei (Wotherspoon, Zacha), 40. Carlo (Coyle, Frederic), 48. Brazeau (van Riemsdyk, Lohrei), 57. DeBrusk (Marchand). Brankári: Bobrovskij - Swayman, strely na bránku: 39:29.



/stav série: 0:1/





New York 7. mája (TASR) - Hokejisti Floridy prehrali v úvodnom semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL s Bostonom 1:5. Veľkou oporou Bruins bol brankár Jeremy Swayman, ktorý vykryl 38 striel. Druhý zápas je na programe v noci na štvrtok opäť na ľade Panthers.Florida sa ujala v 32. minúte vedenia zásluhou Matthewa Tkachuka. O 67 sekúnd neskôr však Morgan Geekie vyrovnal a do konca druhej tretiny si Boston vypracoval dvojgólový náskok, keď sa presadili Mason Lohrei a Brandon Carlo. V záverečnom dejstve spečatili triumf "" Justin Brazeau a Jake DeBrusk.Boston zvíťazil vo všetkých piatich zápasoch proti Floride v tejto sezóne." povedal Swayman pre nhl.com.Tréner domácich Paul Maurice uviedol, že výsledok je pre jeho zverencov krutý.Bruins vyradili v prvom kole play off hráčov Toronta v rozhodujúcom siedmom zápase a to im podľa trénera Jima Montgomeryho pomohlo najmä psychicky.