Florida podpísala nový osemročný kontrakt s Bennettom

Sunrise 28. júna (TASR) - Zámorský hokejový klub Florida Panthers podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov so Samom Bennettom. Dvadsaťdeväťročný útočník získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča uplynulého play off, v ktorom Florida obhájila triumf v Stanleyho pohári.



Bennetta si vybralo zo 4. miesta draftu v roku 2014 Calgary, no v drese Flames sa nedokázal naplno presadiť a v sezóne 2020/21 odišiel na Floridu. Tam sa okamžite chytil a zaradil sa medzi lídrov tímu. V uplynulej sezóne odohral 76 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 51 bodov (25+26), no ešte viac sa mu darilo v play off. V 23 zápasoch získal 22 bodov (15+7) a vytvoril rekord NHL, keď strelil až trinásť gólov na klziskách súperov. Za výkony vo vyraďovacej časti si vyslúžil Conn Smythe Trophy.



„Môj cieľ bol získať Stanleyho pohár. Je obrovská česť byť nominovaný na MVP, ale v tomto tíme je naozaj 25 najužitočnejších hráčov a mohol ho získať ktokoľvek. Samozrejme, som nesmierne vďačný, znamená to pre mňa celý svet, ale bez celej tejto skupiny by som to naozaj nedokázal,“ povedal po ocenení.



Bennett odohral v základnej časti NHL celkovo 691 zápasov a pripísal si 336 bodov (162+174). V play off nastúpil na 107 duelov s bilanciou 40 gólov a 38 asistencií.



„Sam je výnimočný hráč, ktorý má jedinečnú kombináciu zručností a fyzickej zdatnosti a stal sa jedným z najvplyvnejších hráčov v play off svojej generácie,“ povedal generálny manažér Panthers Bill Zito.