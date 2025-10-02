< sekcia Šport
Florida podpísala s fínskym obrancom Mikkolom novú osemročnú zmluvu
Autor TASR
Florida 2. októbra (TASR) - Zámorský hokejový klub Florida Panthers podpísal s fínskym obrancom Nikom Mikkolom novú osemročnú zmluvu, ktorá začne platiť od sezóny 2026/2027. "Panteri" podmienky nezverejnili, ale podľa novinára Pierra LeBruna, je hodnota zmluvy 40 miliónov dolárov.
Dvadsaťdeväťročný Mikkola odohral v základnej časti uplynulej sezóny za Floridu 76 zápasov, v ktorých zaznamenal 22 bodov (6 gólov a 16 asistencií). Celkovo má na konte 62 bodov (14 gólov a 48 asistencií) v 328 zápasoch NHL. „Niko sa ukázal ako spoľahlivý obranca, ktorý využíva svoju rýchlosť a fyzickú silu na to, aby dosiahol úspech na oboch koncoch ľadu. V našich uplynulých dvoch majstrovských sezónach bol nenahraditeľným hráčom a sme nadšení, že bude pokračovať vo svojej kariére vo Floride Panthers,“ povedal Bill Zito, prezident hokejových operácií a generálny manažér Panthers.
