Florida predĺžila zmluvu s obrancom Balinskisom o ďalšie dva roky
Autor TASR
Sunrise 16. januára (TASR) - Lotyšský hokejový obranca Uvis Balinskis zostane v tíme NHL Florida Panthers minimálne do konca sezóny 2027/2028. S dvojnásobným obhajcom titulu podpísal v piatok nový dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie ročne 875.000 dolárov.
Dvadsaťdeväťročný Balinskis ťahá na Floride tretiu sezónu, súčasná zmluva s ročným platom 850.000 dolárov mu vyprší v lete. Vlani sa stal tretím lotyšským hráčom po Sandisovi Ozolinšovi (Colorado Avalanche) a Teodorsovi Bugersovi (Vegas Golden Knights), ktorý získal Stanleyho pohár. Úspech zažil aj na medzinárodnej scéne, na MS 2023 vybojoval s národným tímom bronz. Vo februári sa predstaví na olympijskom turnaji v Miláne. „Uvis potvrdil svoju schopnosť byť spoľahlivým obrancom NHL na pravidelnej báze. Má neúnavnú pracovnú morálku a sme nadšení, že bude pokračovať vo svojej kariére v drese Panthers,“ povedal podľa TSN generálny manažér klubu Bill Zito na adresu Balinskisa, ktorý v 36 zápasoch prebiehajúcej sezóny zaznamenal gól a sedem asistencií.
