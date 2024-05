Florida prehrala v predĺžení v play off prvýkrát od 2016

New York 25. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers prehrali v predĺžení v play off zámorskej NHL prvýkrát od šiesteho zápasu prvého kola vyraďovacej časti v roku 2016. "Panteri" podľahli v noci na sobotu v druhom stretnutí finále Východnej konferencie na ľade New Yorku Rangers (1:2 pp) a v sérii je stav 1:1. Víťazný presný zásah zaznamenal Barclay Goodrow, ktorý dal v tejto sezóne štyri góly v 80 zápasoch základnej časti a v 12 dueloch play off má už na konte štyri, z toho dva víťazné.



Prvýkrát v play off bol v pozícii zdravého náhradníka na tribúne fínsky útočník Kaapo Kakko. Nahradil ho Matt Rempe, ktorý odohral 10:06 min a rozdal až deväť hitov. Rangers majú v prebiehajúcej sezóne s Rempem v zostave bilanciu 21-3-1. Mužstvo z Floridy dokázalo doma uspieť v jednom z dvoch duelov. "Víťaza Prezidentskej trofeje by ste nemali zdolať v dvoch zápasoch za sebou. My sme ich doviedli až do predĺženia, čo sa mi páčilo. Obaja brankári boli naozaj dobrí a duel bol vzrušujúci," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Floridy Paul Maurice.



Carter Verhaeghe z Floridy strelil svoj 15. gól od začiatku minuloročnej play off. Viac ich za rovnaké obdobia v celej NHL strelili len Leon Draisaitl (22) a Matthew Tkachuk (16). Útočník Vincent Trocheck zaznamenal štyri z jeho siedmich gólov v tohtoročnej vyraďovačke proti svojim bývalým tímom. "Stretli sa dva najlepšie tímy v konferencii. Bude to bitka," povedal Verhaeghe.